獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立小港醫院現為高雄醫學大學接手經營。圖／聯合報系資料照片
高雄市立小港醫院現為高雄醫學大學接手經營。圖／聯合報系資料照片

高雄醫學大學董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠爆出不倫戀，原是醫界私領域的緋聞，卻意外牽扯出教育部「大南方吞嚥咀嚼計畫」經費疑遭挪用的爭議。據本報獨家掌握，教育部日前派員至小港醫院查核，陳、馮兩人都在場，均列調查問話名單。高醫大回應，學校經費按核銷規定，設有內控機制，無不當使用。

「大南方吞嚥咀嚼計畫」由教育部補助高醫大執行5年經費7500萬元，目的是培育吞嚥與咀嚼照護領域人才，並推動臨床與研究發展。然而隨著陳、馮緋聞曝光，傳出計畫經費疑遭馮挪作私用，包括購買化妝品、名牌包等個人開銷，引發外界譁然。

教育部7日派出6名專員至小港醫院查核，據了解，當場針對陳、馮問話，並調閱過去經費支用紀錄與相關文件及對資金流向展開比對，調查結果若確認涉及不當或違法使用補助款，將依法追究相關人員責任。

除經費爭議外，陳建志還被質疑利用董事長職權介入醫院人事運作。馮明珠原為小港醫院副院長，近期傳出將升任高醫大總院副院長，為此教育部發函高醫大，要求相關人士在調查期間不得異動，馮留任原職。

醫界人士指出，「大南方吞嚥咀嚼計畫」屬全國性重點補助計畫，5年來投入資金與心力龐大，任何經費挪用或管理不當，都可能拖延患者治療與人才培育進度。

目前，教育部調查仍在進行中，相關事證與責任歸屬有待釐清，但事件已讓高醫大陷入前所未有的公信力危機。

高醫大回應，針對媒體指「大南方咀嚼吞嚥計畫」經費使用疑義，學校一向嚴格遵循主管機關規範，訂有明確經費使用與核銷規定，並設有審查及內控制度，杜絕不當支用。對於外界關注事項，積極稽核，若有違法或失當情事，必當依法處理。

