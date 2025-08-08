聽新聞
被檢舉未立案！「李奇英文」不甩停業要求續上課 教育局2度開罰
北市知名補習班「李奇英文」被檢舉未立案，教育局今證實7月18日稽查後開罰25萬元並要求立即停辦，8月5日複查仍發現在上課，教育局再罰25萬元並要求立即停辦，迄今累罰50萬元，若仍未停辦得連續裁罰。
教育局表示，先前接獲民眾檢舉，反映「李奇英文」疑似在衡陽路51號4樓經營未立案補習班。教育局7月18日派員稽查，現場查有教師及學生正進行英文相關課程、業者提供補習教育服務相關事證，已違反補教法規定，教育局24日依補教法第24條規定從重裁罰25萬元罰鍰，並命立即停辦未立案場所的補習業務。
教育局說，8月5日再次前往該處稽查，現場仍查有逾100位學生正進行英文課程，足證該業者仍未依法停辦補習教育業務，教育局已依補教法規定再次裁罰25萬元整罰鍰，並命其應立即停辦，倘仍未停辦，教育局得連續裁罰，總計裁罰50萬元。
今年1月至7月，教育局查獲未經核准擅自提供補習教育業務的案件共27件，罰鍰總額已逾670萬元。教育局重申，未經核准立案的業者不得擅自對外招生、收費、授課，提供補習教育業務，若經查獲經營未立案補習班事證屬實，將依補教法從嚴認定、從重處分，業者應自律、申請合法立案。
