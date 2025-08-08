「國小老師真不是人幹的」彰化大專生暑期工讀心得 王惠美笑了

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美頒獎表揚表現績優的暑期工讀大專生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美頒獎表揚表現績優的暑期工讀大專生。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大專青年學生暑期校園工讀今畫下句點，縣長王惠美親頒服務證明書，大專青年當場經驗分享，提及到國小帶營隊，小朋友行為樣態多元，令人深感「國小老師真不是人幹的」，說到這裡連王惠美都笑了。大專青年也要求提高工讀費，縣府表示將研議。

今年522名縣籍大專青年返鄉服務約4500名國中小學生，縣政府今在溪湖鎮成功高中青芸館，舉辦彰化縣114年度大專青年學生暑期校園工讀營隊結業式。王惠美表示，今年132 所學校共同辦理暑期工讀營隊，有185場暑假學習活動營、58隊英文潛力開發營、5所自造中心及彰化縣特色遊學中心，她期待大專青年持續回饋家鄉，為地方創造更多正向能量與無限可能。

結業式開放大專青年經驗分享和提問，有大學生談到帶國小營隊，小朋友有的頑皮、淘氣，有的喜歡挑戰領導，有的行為偏差，雖然可愛但也需要耗費很多精力、腦力照顧與引導，令人深感「國小老師真不是人幹的」。這個心得引爆全場笑聲，曾當過老師的王惠美也笑了。

有大學生提到今從北彰搭台鐵到員林火車站，換搭客運來溪湖參加結業式，路途迢迢。王惠美回答說，選在溪湖鎮是溪湖位在彰化縣中心點，未來縣政府行政中心將遷至彰化交流道特定區，並興建大巨蛋發展運動產業，以後在行政中心舉辦活動、會議、運動會，南來北往交通便利縮短時間，海線民眾洽公也方便。

還有大專生反映工讀費，希望明年能提高。縣政府回應表示，將視當時政府規定工資水準及縣政府財務狀況，若法令提高工資待遇、彰化縣財源許可，將研議調整暑期工讀費。

王惠美頒發396名全勤獎、40名認真教學獎、16名熱心服務獎、15名領導才能獎，她強調，服務結束不代表終點，而是新的起點，希望大專生把這段寶貴經歷轉變為灌溉人生成長的養分。

彰化縣114年度大專青年學生暑期校園工讀營隊結業式場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣114年度大專青年學生暑期校園工讀營隊結業式場面盛大。記者簡慧珍／攝影

