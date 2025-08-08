台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

快訊

中央社／ 台北8日電

台師大女足抽血案受到社會關注，教育部專案委託諮商心理師公會全國聯合會，針對民國105年至114年間的女足隊員，提供保密的心理諮商服務，避免當事人孤獨面對創傷

教育部今天發布新聞稿指出，台灣師範大學相關研究計畫及霸凌事件的潛在當事人，在事件爆發後面臨來自外界的關注與評論，甚至還遭遇警告與威脅，這些壓力與恐懼所造成的不安與創傷應得到有效處理，以免影響身心健康。

教育部期待透過與全聯會的合作，協助女足隊提供妥適的心理輔導服務。全聯會在接到委託後，迅速研擬協助策略，邀請具創傷復原、倫理與運動員諮商等專長的資深諮商心理師，為當事人提供安全、保密的服務。

教育部指出，專案內容包括電話諮詢、追蹤關懷、心理諮商媒合以及精神醫療資源轉介等，為了便利當事人諮詢，設有專線電（0937-563-900）及官方LINE帳號（@582edxrx），有需要的女足隊員可透過這些管道匿名諮詢，也可填寫申請表申請心理諮商服務。

教育部強調，專案將恪守保密原則，確保當事人的姓名與資料保密，讓每名求助者在安全與信任的環境中，得到專業協助，進而修復心理創傷，調適身心壓力。

創傷 教育部 女足隊

