彰師大性平事件 諮商心理師全聯會公開信喊話會員反思

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵害、性騷擾事件，中華民國諮商心理師公會全國聯合會今發出給「諮商心理師會員的公開信」，強調權勢性騷擾與侵犯事件是嚴重的倫理失當，未來將持續推動專業倫理守則修訂、心理師法修法，以及提升諮商心理師專業自律及民眾識能。

信中指出，近來彰師大事件是諮商界重大打擊，想必大家都經歷了複雜且煎熬的情緒。想起遭受侵犯的當事人，從事件初發的恐懼、自我懷疑，不論有沒有提出申訴，都經歷了撐著自己的漫長過程，一路走來多麼不易，令人相當相當不捨。揭發者們同時是現任或未來的心理師、輔導老師、助人工作者。感謝你們的勇敢，你們做出很好的示範，真的辛苦了。

全聯會表示，「受傷的不只是被侵犯者，還有全國曾受教於行為人、信賴他們的學生與心理師。」所有受到衝擊的伙伴，請給予自己一些時間走過心理歷程，倘若現在接觸相關訊息讓你感覺太被衝擊或淹沒，可以先減少接觸，以照顧自己的身心狀態為優先，必要時善用我們的專業社群，尋求協助。

全聯會說，除這幾位行為人，全國各諮商與輔導系所仍有許多令人敬重的教育者，他們秉持專業、致力於教學與研究、推動性別平等、參與公共事務，以身教和言教培育無數優質的諮商心理師，他們的努力不應被這些行為人的錯誤而連帶被抹殺。感謝他們的正直與努力，守護諮商心理師的專業訓練和倫理。

信中提及，近日看到諮商界在短短幾日內毫無畏懼的溫暖承接與批判建言，表達了心痛與憤怒，更宣示拒絕姑息的決心。這些溫暖與批判是諮商輔導界可貴之處，也是諮商心理師的價值信仰。希望大家都能看見、肯定並珍惜這樣有力量的自己與彼此。對於行為人，我們是憤怒與失望的。他們傷害學生，也傷害無數人的信任。希望他們勇敢面對，深切反省，真心表達歉意和補償。

全聯會強調，這類權勢性騷擾與侵犯事件，是嚴重的倫理失當。喊話全國會員反思自己，不論身為教育者、督導者、心理師、實習生或受督者，皆警覺自己的專業權力與角色權力，培養性別和權力敏感度，時時自我檢視，確實遵守專業倫理，這不只是專業自律，更是對個案和學生的守護。

全聯會也將持續推動以下事項：

一、 修訂更完備的諮商心理師專業倫理守則，以因應社會變遷，心理師執業多元化，重大倫理案件所需，做為各地方公會和全聯會審查倫理案件之依據。

二、 心理師法修法，建立懲戒制度。現行心理師法對於違反倫理案件者缺乏懲處條款，懲戒制度是目前修法重點之一，以發揮實質的懲處功能。

三、 提升諮商心理師的專業自律與民眾識能。也將舉辦心理師專業自律課程與座談，並宣導民眾認識諮商倫理與個案權利，使更能發揮自主權與自我保護能力。以法規、自律、民眾識能三方面使我們的執業環境更為健全。

