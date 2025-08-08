「文化裡的點燈人」6無形文化藝師參展 蔡詩萍感性：寂寞卻不能缺少

台北市文化局於中山堂舉辦的「文化裡的點燈人」，邀請六位無形文化保存者藝師們，展出工藝作品。文化局長蔡詩萍致辭感觸到，藝師們年事已高，文化局更要肩負起保存之責，「無形文化技藝是比較寂寞的，但寂寞卻不能缺少。」

「這一塊石頭有三個顏色，白色那層就想像是浮雲，讓三隻羊在雲朵上......」，81歲的印鈕保存者的藝師廖德良表示。印鈕即為印章頂部的雕飾，兼具實用與審美，廖德良介紹，除了運用石頭本身的色澤，上頭的雕刻以瑞獸或佛法。

他指向了一顆刻有蓮花的印鈕，「蓮花是開花同時結實的，帶有因果同時的宗教寓意。」從事印鈕工藝60載的廖德良，不乏書畫、藝術學系的年輕學子向他拜師，他說，印鈕只能當副業，現在要養活自己很難，但是技藝需要保存。

文化局介紹，這次參展的六位藝師，除了印鈕雕刻外，也有於民國102年登錄為「漆線」保存者的顏金益、民國108年登錄為「糊紙」保存者的張秋山、民國108年登錄為「糊紙」保存者的李清榮、民國110年登錄為「繩結」保存者的陳夏生，以及民國112年登錄為「斲琴」保存者的林立正。

由於記者會中，六位藝師中，三位藝師因身體及公務不克前往。蔡詩萍致辭感觸，台北市從民國97年開始無形文化資產登錄共有39位藝師，藝師們都是以20、30年為時間的跨距，更將最美好的時段奉獻給技藝。

蔡詩萍說，雖然相較於大型表演、演唱等活動，無形文化技藝是比較寂寞的，寂寞卻不能缺少，就如同記者會中，斲琴大師林立正的兒子林法現場演奏，沈澱了心靈，忘卻世界的喧囂。

文化局補充，「文化裡的點燈人」特展於台北市中山堂舉辦，從9日到31日止，活動將由藝師親自指導，展覽及工作坊皆為免費參加，並同步推出六場特色體驗工作坊，邀請民眾參與。 文化局長蔡詩萍（右起）與印鈕保存者的藝師廖德良、「斲琴」保存者的林立正、「漆線」保存者的顏金益，出席記者會。記者邱書昱／攝影 印鈕即為印章頂部的雕飾，兼具實用與審美，印鈕保存者的藝師廖德良分享其作品。記者邱書昱／攝影

