不滿軍公教待遇審議委員會無公教代表 全教總批座談是摸頭大會拒出席

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今召開記者會呼籲，現行軍公教員工待遇審議委員會應納入受僱者代表。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會今召開記者會呼籲，現行軍公教員工待遇審議委員會應納入受僱者代表。記者許維寧／攝影

全國教師工會總聯合會今召開記者會，指現行的軍公教調薪機制均是由「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，再交由行政院長拍板，但該委員會卻無任何一席公教人員代表。對此，全教總呼籲，要求委員會應納入受僱者代表，調薪更應該參照「重要民生物價指數」加上「GDP漲幅分之一」作為調薪基數。

全教總理事長侯俊良表示，長久以來，軍公教調薪多是由行政院人事行政總處擬具方案，再交由審議委員會審議，後由行政院長決定，但長久以來均欠缺法律明文授權，也沒有任何公教基層代表參與。對此，人總和教育部又發展出另一套做法，於委員會召開前先開一「座談會」，找公教代表列席開會。

但侯俊良說，下周一又要針對115年待遇調整召開座談會，但座談會僅是意見交流的摸頭大會，「該會沒有意義，我們拒絕出席」。而行政院人事長蘇俊榮過去已多次承諾2024年要完成法制化，草案至今仍未出行政院，呼籲應盡快於下會期完成三讀。

再者，侯俊良也說，審議委員會過程不公開也不透明，討論和參採的基準為何，至今外界無從得知。但全教總認為，薪資審議標準不應只看民生物價指數，而是應借鏡基本工資審議機制，參照「重要民生物價指數」以及「GDP漲幅的二分之一」作為薪資條漲基數，才能如實反映需求。

侯俊良也說，和民國110年相比，113年我國經濟已成長了43%，基本工資至114年更是調漲了51%，但此期間軍公教薪資調整幅度僅14%，已如同實質減薪。政府時常鼓勵民間企業為勞工加薪，但政府就是軍公教的雇主，呼籲應帶頭調升公教人員待遇。

民進黨籍立委林宜瑾則表示，以最低工資審議會為例，也有7名勞方代表列席，納入受僱者代表，能展現積極協調的意願，且受僱者最清楚勞動現場狀況，因此主張，軍公教員工待遇審議委員會一定要列入受僱者的代表。

林宜瑾也說，完備雇主和受僱者兼得協調溝通機制，會比立法委員直接透過立法權調生軍公教待遇更符合憲政，對國家長遠發展更有建設性。

