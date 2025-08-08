快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市建功高中勇闖冰與火之地 冰島壯遊做志工學能源教育

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生走訪合國教科文組織認證為世界遺產的國家公園辛格韋德利。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生走訪合國教科文組織認證為世界遺產的國家公園辛格韋德利。圖／新竹市政府提供

新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅。學生們與當地非政府組織SEEDS攜手合作，不僅參與城市街道與海灘的環境清潔、協助社區建造小屋，更走進植物園進行環境維護。

新竹市政府推動國際教育，鼓勵學校帶著學生用五感體驗世界，建功高中受教育部青年發展署「青年百億海外圓夢計畫」委託邀請，承辦海外翱翔組「冰與火之地，探索島嶼能源」圓夢之旅，師生一行人於今年7月6日至7月20日遠赴冰島，讓台灣的年輕力量閃耀國際。

新竹市教育處指出，建功高中此趟冰島壯遊行落實SDGs精神，學校在出訪前針對學生辦理多次的培訓與準備，包含語言溝通、文化理解或志工技能。青年們也策畫「台灣文化之夜」，出訪前團隊即密集籌備表演節目與文化展示，包含舞蹈、美食、文化介紹等，將台灣的溫暖與多元風貌，傳遞至萬里之外的北歐土地。

教育處說明，除了學術與文化交流，此次冰島圓夢行也是一場真正的「壯遊」。團隊恰巧遇上難得一見的火山爆發，親眼見證自然的磅礴力量，也走訪壯麗冰河與黃金圈景點，從地熱溫泉到峽灣海岸，深入體會冰與火交融的地貌之美。面對24小時日照的永晝環境，青年們更學會了適應與韌性，不再只是書本上的認知，而是身體力行的生命經歷。

建功高中校長林國松表示，校方一直秉持鼓勵學生勇敢追夢的精神，希望每一位青年都能擁有開展視野、厚植自信的機會。此次圓夢計畫與學校的教育理念高度契合，學生在探索與國際交流的歷程中，找到學習的真正價值，那是課本以外的寶藏，更是一場心靈與眼界的蛻變旅程。他也勉勵更多青年學子，勇於跨出舒適圈，累積屬於自己的人生經驗值。

教育處表示，竹市的學生正在逐步走向世界，學會欣賞多元、尊重差異，並成為具有世界胸懷的未來公民。市府團隊持續以「新竹好學」為目標，支持各校發展國際教育資源，讓教育成為青年自我成長與世界連結的橋梁，為台灣的教育注入更多希望與行動力。

新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生前進冰島當地植物園進行除草環境維護活動。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生前進冰島當地植物園進行除草環境維護活動。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生造訪冰川，體會大地壯闊之美。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生造訪冰川，體會大地壯闊之美。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生乘船出海賞鯨，奇遇海豚與鯨魚。圖／新竹市政府提供
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅，師生乘船出海賞鯨，奇遇海豚與鯨魚。圖／新竹市政府提供

青年 新竹 冰島

延伸閱讀

竹市警公布上半年打詐成果 詐團人力短缺…外籍車手遽增

美國調升關稅 竹市33%企業盼中央紓困、18%擬拓展新市場

審計室揭竹市逾6成地區無公車可搭 市府闢先導公車因應

男子昏倒無心跳 竹市消防員即刻救援幸運男康復出院

相關新聞

竹市建功高中勇闖冰與火之地 冰島壯遊做志工學能源教育

新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅。學生們...

教長坦言女足抽血案內控不足 葉丙成涉入性平案「是我的痛」

教育部與台師大昨日赴立法院針對女足抽血案進行專題報告。教育部表示，一○九至一一三年間，每一年都有對十三所大學研究倫理審查...

台中某托嬰中心登載不實遭撤銷準公托 30多名孩童家長怨難轉托

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需...

桃園定點臨托「過半據點使用率掛零」 審計處點名檢討

為減輕家長負擔，桃市府推動定點臨時托育服務，去年底據點已大幅增加至43處。不過，審計處發現，桃園定點臨托服務量過度集中於...

新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光

新北市某安置機構驚傳發生連續性侵事件，至少有6人捲入其中，部分男童因在機構內自學，無法向外求援。議員鄭宇恩直言，這凸顯安...

台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查

立法院教育文化委員會邀請教育部等針對台師大女足案做專題報告。目前全台有13所大專校院設有研究倫理審查委員會，教育部表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。