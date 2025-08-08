竹市建功高中勇闖冰與火之地 冰島壯遊做志工學能源教育
新竹市立建功高中今年暑假遠赴冰島，展開一段為期15天結合國際志工與能源教育的「冰與火之地，探索島與能源」學習之旅。學生們與當地非政府組織SEEDS攜手合作，不僅參與城市街道與海灘的環境清潔、協助社區建造小屋，更走進植物園進行環境維護。
新竹市政府推動國際教育，鼓勵學校帶著學生用五感體驗世界，建功高中受教育部青年發展署「青年百億海外圓夢計畫」委託邀請，承辦海外翱翔組「冰與火之地，探索島嶼能源」圓夢之旅，師生一行人於今年7月6日至7月20日遠赴冰島，讓台灣的年輕力量閃耀國際。
新竹市教育處指出，建功高中此趟冰島壯遊行落實SDGs精神，學校在出訪前針對學生辦理多次的培訓與準備，包含語言溝通、文化理解或志工技能。青年們也策畫「台灣文化之夜」，出訪前團隊即密集籌備表演節目與文化展示，包含舞蹈、美食、文化介紹等，將台灣的溫暖與多元風貌，傳遞至萬里之外的北歐土地。
教育處說明，除了學術與文化交流，此次冰島圓夢行也是一場真正的「壯遊」。團隊恰巧遇上難得一見的火山爆發，親眼見證自然的磅礴力量，也走訪壯麗冰河與黃金圈景點，從地熱溫泉到峽灣海岸，深入體會冰與火交融的地貌之美。面對24小時日照的永晝環境，青年們更學會了適應與韌性，不再只是書本上的認知，而是身體力行的生命經歷。
建功高中校長林國松表示，校方一直秉持鼓勵學生勇敢追夢的精神，希望每一位青年都能擁有開展視野、厚植自信的機會。此次圓夢計畫與學校的教育理念高度契合，學生在探索與國際交流的歷程中，找到學習的真正價值，那是課本以外的寶藏，更是一場心靈與眼界的蛻變旅程。他也勉勵更多青年學子，勇於跨出舒適圈，累積屬於自己的人生經驗值。
教育處表示，竹市的學生正在逐步走向世界，學會欣賞多元、尊重差異，並成為具有世界胸懷的未來公民。市府團隊持續以「新竹好學」為目標，支持各校發展國際教育資源，讓教育成為青年自我成長與世界連結的橋梁，為台灣的教育注入更多希望與行動力。
