教長坦言女足抽血案內控不足 葉丙成涉入性平案「是我的痛」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
國立台灣師範大學發生女足抽血案輿論沸沸揚揚，教育部長鄭英耀（右）與台師大校長吳正己（左）昨天到立法院備詢，鄭英耀坦承此案非常嚴重，會繼續追查違失改正。記者潘俊宏／攝影
教育部台師大昨日赴立法院針對女足抽血案進行專題報告。教育部表示，一○九至一一三年間，每一年都有對十三所大學研究倫理審查委員會進行抽查，立委質疑，為何台師大倫審會仍通過爭議研究案？部長鄭英耀坦言，過去確實較少建立內控機制。

國科會書面報告指出，一一一至一一四年間補助體育領域計畫六一四件，其中二九三件計畫涉及人體實驗或人體研究，又其中九十七件實驗研究設計涉及血液樣本，其中台師大受補助計畫則為廿三件。

立委柯志恩質疑，為何台師大倫審會仍通過爭議研究案？學校都說計畫有送人體研究倫理審查委員會（ＩＲＢ）、研究倫理審查委員會（ＲＥＣ）審查，起先都說計畫符合規定，但送審後實際執行卻和檢具的計畫內容有落差，要教育部拿出辦法。

高教司長廖高賢回應，每年不定期抽查十三校研究倫理審查委員會，於上述年間均已抽查過一輪。一一○年時抽查到台師大，但查核是針對學校整體ＩＲＢ運作機制，若個案有異常狀況，要個別檢視才能理解。

部長鄭英耀坦言，過去確實較少建立內控機制，已要求大學明確宣導，學生接受研究試驗不想參與可以隨時終止，完整保障受試者權益也是ＩＲＢ的原始精神。再者，當研究涉及ＩＲＢ時需落實定期和不定期抽檢，以確保受試者權益。

立委范雲表示，女足案相關研究也包括運用運動發展基金補助的「運動科學支援競技運動計畫」，但體育署目前尚無全面清查。又運科支援計畫甚至涉及未成年選手，恐也有未落實知情同意等疑慮，要求體育署全面清查。鄭英耀則表示，目前運科支援計畫已經暫緩，會於一個月內提出報告。

另外，教育部政務次長葉丙成因洩漏性平案學生個資，成為首位被送入性平會的教育部次長，葉隨即請假，至今已七十三天。立委怒轟教育部勿「辦小不辦大」。

對此，部長鄭英耀則回應，是性平案調查小組認為有必要延後調查時間，更稱葉涉入性平案「這件事是我的痛」，最遲八月廿二日前有調查結果。

抽血 性平 台師大 鄭英耀 教育部 葉丙成 女足隊 研究倫理

