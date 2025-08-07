台中某托嬰中心登載不實遭撤銷準公托 30多名孩童家長怨難轉托

台中海線地區一間私立托嬰中心不實登載資料，遭撤銷準公托資格，被市府追回558萬元補助款，有倒閉之虞。30多名送托家長急需轉託，找不到海線其他公托、準公托名額，控市府僅提供聯絡資料，未積極協助；市府回應，已主動聯繫家長，會盡力轉介其他托嬰中心或保母。

判決指出，該托嬰中心一名托育人員2022年7月底離職，托嬰中心負責人8月初仍在衛福部系統中將其登記在自家名下，導致該人員要轉任居家托育人員不能登記。台中地院2024年6月判托嬰中心犯偽造文書罪，處拘役40天，如易科罰金1000元折算一日，托嬰中心上訴，台中高分院9月駁回，全案定讞。

台中市社會局表示，台中高分院判決出爐後，市府函文請示中央，今年6月獲衛福部函釋，認定該托嬰中心不實登載資料已構成準公托作業要點中「以詐術提供不實或失效資料」，依規定從7月16日終止與該中心的準公托契約，並追繳準公托補助費用共558萬元。

該托嬰中心的送托家長今天在立委蔡其昌服務處和民進黨議員王立任陪同下開記者會。家長莊先生表示，妻子懷孕3個月就開始排隊，到小孩1歲才有名額，排了1年半，現在卻發生托嬰中心被取消準公托、甚至可能倒閉的狀況，想轉托其他海線的托嬰中心，根本排不到。

莊先生指出，海線公托、準公托資源不足，社會局聯繫家長時坦白說，只能轉介到北屯、西屯或轉介給保母，但這些都不是家長希望的；海線私立托嬰中心倒還有名額，即使申請補助，每個月要支付2萬元到2萬5000元，比起準公托每個月只要支付3000到5000元，差距實在太大。

家長陳小姐表示，社會局建議找保母，但家長看到虐嬰新聞有所疑慮，更傾向托嬰中心，孩子已經適應團體生活，也能在這個過程中學習社會化。家長林小姐說，找保母也有困難，保母不能帶超過2名2歲以下幼兒，聽到轉托孩童超過2歲往往拒絕，社會局只統計保母數量，卻沒意識到許多保母不願收托。

王立任表示，已接到31名家長投訴，這是最真實的心聲，呼籲市長盧秀燕與社會局，轉介不是丟出資料就了事，應該要更加積極協助；另外海線公托、準公托資源長期不足，市府應著手規畫海線與其他偏遠地區的托育資源分配，不要讓海線淪為二等公民。

社會局回應，已主動聯繫家長啟動轉介，也透過議員協調，該中心原本收托的孩童中，40名已順利銜接幼兒園或有其他安排，26名孩童持續送托中；該中心雖退出準公托，家長6個月內仍可領取每月1.3萬元托育補助，此外保母也是準公托的一環，送準公托保母同樣可領每月1.3萬元補助。 社會局表示，已主動、積極聯繫轉介，目前該托嬰中心已有40名孩童轉介成功，還有26名持續轉介中。圖／台中市政府提供 托嬰中心送托家長（左二、左三）表示，原托嬰中心被撤銷準公托資格後，他們需要轉托，但社會局只給了其他托嬰中心的聯絡資料，並未積極協助，且海線托嬰資源缺乏，根本找不到其他公托或準公托。記者陳敬丰／攝影

