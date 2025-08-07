桃園定點臨托「過半據點使用率掛零」 審計處點名檢討

為減輕家長負擔，桃市府推動定點臨時托育服務，去年底據點已大幅增加至43處。不過，審計處發現，桃園定點臨托服務量過度集中於少數據點，媒合成功率、服務目標設定也偏低。婦幼局回應，市府已要求居家托育服務中心提升服務人次，也會請家托中心專聘人員外展至各親子館提供服務，提升服務量能。

現代人加班與照顧小孩難兩全，市府2023年10月起在家托中心規畫臨托空間，只要家長提出需求，居托中心就會媒合保母提供服務，去年起再於親子館、婦幼館舍、新住民文化會館、家庭服務中心、公設民營托嬰中心、公共托育家園等地擴增據點，目前服務範圍遍及全市。

不過，審計處調查發現，去年桃園市定點臨托服務量仍集中在家托中心，4處家托中心均超過150使用人次，但親子館等據點的服務案件數則多為個位數，甚至有23處據點完全沒有成功媒合任何案件。

審計處指出，相較家托中心配有專職人員且需達成年度服務目標，其他臨托地點不僅缺乏專職人員，周末保母服務意願也低；家托中心專職人員請假時，增置的臨時托育人員可獲交通費補助，但媒合至親子館的臨托保母卻無交通費補助，待遇差異也可能影響保母意願。

另，審計處表示，桃市家托中心定點臨托去年服務目標僅150人次，以每年約250個服務天數計算，平均每日服務未達1人次，目標訂定明顯偏低，呼籲檢討提升成效。

婦幼局回應，今年截至6月底，桃園家托中心提供臨托服務已達689人次，成效超越去年全年總量，顯示臨托服務獲家長高度認同；為使民眾可於各館舍使用定點臨托服務，市府已請各家托中心必要時專聘人員外展至各親子館提供服務。

婦幼局表示，在今年及明年的桃園市居家托育服務中心實施計畫中，已規定居家托育服務中心定點臨托服務量能應達200至250人次；今年市府也進一步提升服務量能，桃園各區家托服務中心服務時間延長至晚間8時，並新增桃園、八德及平鎮等3處國民運動中心為定點臨托據點，盼滿足家長需求。

