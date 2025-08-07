桃園定點臨托「過半據點使用率掛零」 審計處點名檢討
為減輕家長負擔，桃市府推動定點臨時托育服務，去年底據點已大幅增加至43處。不過，審計處發現，桃園定點臨托服務量過度集中於少數據點，媒合成功率、服務目標設定也偏低。婦幼局回應，市府已要求居家托育服務中心提升服務人次，也會請家托中心專聘人員外展至各親子館提供服務，提升服務量能。
現代人加班與照顧小孩難兩全，市府2023年10月起在家托中心規畫臨托空間，只要家長提出需求，居托中心就會媒合保母提供服務，去年起再於親子館、婦幼館舍、新住民文化會館、家庭服務中心、公設民營托嬰中心、公共托育家園等地擴增據點，目前服務範圍遍及全市。
不過，審計處調查發現，去年桃園市定點臨托服務量仍集中在家托中心，4處家托中心均超過150使用人次，但親子館等據點的服務案件數則多為個位數，甚至有23處據點完全沒有成功媒合任何案件。
審計處指出，相較家托中心配有專職人員且需達成年度服務目標，其他臨托地點不僅缺乏專職人員，周末保母服務意願也低；家托中心專職人員請假時，增置的臨時托育人員可獲交通費補助，但媒合至親子館的臨托保母卻無交通費補助，待遇差異也可能影響保母意願。
另，審計處表示，桃市家托中心定點臨托去年服務目標僅150人次，以每年約250個服務天數計算，平均每日服務未達1人次，目標訂定明顯偏低，呼籲檢討提升成效。
婦幼局回應，今年截至6月底，桃園家托中心提供臨托服務已達689人次，成效超越去年全年總量，顯示臨托服務獲家長高度認同；為使民眾可於各館舍使用定點臨托服務，市府已請各家托中心必要時專聘人員外展至各親子館提供服務。
婦幼局表示，在今年及明年的桃園市居家托育服務中心實施計畫中，已規定居家托育服務中心定點臨托服務量能應達200至250人次；今年市府也進一步提升服務量能，桃園各區家托服務中心服務時間延長至晚間8時，並新增桃園、八德及平鎮等3處國民運動中心為定點臨托據點，盼滿足家長需求。
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
▪今年沒考好…再拚一年換「校名榮譽感」值得嗎？專家這樣看
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高「這2科相反」
▪「選系不選校」v.s「選校不選系」哪個後悔比率高？比率超懸殊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言