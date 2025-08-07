快訊

新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員鄭宇恩揭露新北市某安置機構發生連續性侵事件。記者劉懿萱／攝影
議員鄭宇恩揭露新北市某安置機構發生連續性侵事件。記者劉懿萱／攝影

新北市某安置機構驚傳發生連續性侵事件，至少有6人捲入其中，部分男童因在機構內自學，無法向外求援。議員鄭宇恩直言，這凸顯安置兒少價值觀已經扭曲、病態，且社政並未向警政單位橫向聯繫及報案、安置兒少喪失就學權益，失去與社會求助的機會等問題。

鄭宇恩說，K童媽媽在孩子4月底被安置後，準備要見到孩子前一天，被社會局告知，孩子在安置機構被性侵，卻不能向孩子詢問、不了解事情全貌。鄭進而調查發現，該安置機構從2月就爆發性侵案，就讀國中的L生對同為安置中心的C生下手，國小生H童進入安置中心後，則在4至7月間對3名男童K童、J童、Y童性侵、性猥褻，其中與K童案件，兩人互控性侵且長達數十次，包括口交或手淫。

鄭表示，案件爆發是H童在學校對女學生言語性騷擾，學校啟動校安調查，才得知H童涉入性侵案，6月下旬安置中心調查完，學校發現非同小可，已涉及重大性侵案件，緊急通報警察局，且K童6月搬出原寢室，沒想到安置機構並未安排獨立住宿，導致6月下旬搬入的Y童也遭毒手。

鄭宇恩指出，從2月至7月陸續發生多起性侵案，凸顯機構內價值觀已經有點病態，機構若不重視、矯正，安置兒少從受害變成加害者的無限輪迴。

社會局說，本案由機構工作人員發現後主動通報，並啟動調查及輔導機制，在輔導程序完備前先暫停該機構收案，將相關院生轉往獨立居住空間、增加查房頻率，並邀集學校、主責社工、心理師開輔導研商會議，依照專業人員評估給予治療，並安排專案陪伴人力。服務機構也針對未來新收個案，訓練自我保護，讓兒少了解身體界線，建立性暴力認識。

不過鄭宇恩提出3點質疑，一是安排獨立住宿並非針對H童，導致後面搬入Y童也受害，機構處理有行政疏失；二是向警局報案是學校通報，社政並未向警政單位橫向聯繫及報案，等於社政體系自己調查，沒有外部單位監督跟管控；三則是安置兒少喪失就學權益，失去與社會求助的機會，當初是否有專家學者評估這個學童不適合去上課，要在機構自學？

