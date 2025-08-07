台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查

立法院教育文化委員會邀請教育部等針對台師大女足案做專題報告。目前全台有13所大專校院設有研究倫理審查委員會，教育部表示，110年時查核台師大倫審會，但查核是針對學校整體IRB運作機制，個案執行時若有異常，還必須個別抽檢才能理解。

國科會檢具書面報告指出，111至114間國科會補助體育領域計畫共614件，其中有293件計畫涉及人體實驗或人體研究，又293件與IRB相關的計畫中，97件實驗研究設計涉及血液樣本，其中台師大受補助計畫共有23件。

教育部高教司長廖高賢說，109至113年間，基本上每一年都對13校研究倫理審查委員會進行抽查，雖為不定期抽查，但上述年間均已抽查過一輪。

但國民黨籍立委柯志恩質疑，既然如此，為何台師大倫審會仍讓爭議研究案通過？學校都說計劃有送IRB、REC審查，起先都說計畫符合規定，但送審後實際執行卻和檢具的計畫內容有落差，要求教育部拿出辦法。

廖高賢則回應，110年時有抽查到台師大，但該查核是針對學校整體的IRB運作機制，若個案執行有異常狀況，真的要個別抽檢才能理解。

部長鄭英耀說，過去確實較少建立內控機制，但已要求大學明確宣導，學生接受研究試驗不想參與可以隨時終止，完整保障受試者權益也是IRB的原始精神。再者，當研究涉及IRB時需落實定期和不定期抽檢，以確保受試者權益。

體育署署長鄭世忠也說，運科計畫是將現有研究成果，運用於學生的強化訓練上，是所有參與的學者都知道的事情，但會再請國家運科中心，針對運科檢測和計畫審查檢討流程。

台師大校長吳正己今天也赴立院備詢，他也說，「沒有照顧好學生。」因此第一時間學生未向學校反應，學校也檢討溝通管道，「要好好加強。」

但國民黨籍立委萬美玲不認同，她說，該案從研究計畫申請開始，學校就未盡監督責任，不能片面等待學生來跟學校說明。吳正己則回應，會再加強教師研究倫理素養、教育，也會更加緊查核。

教育部檢具書面報告則談到，已經邀請相關學者就「精進人體研究倫理審查機制」意見交流，未來將選擇運作較佳的學校作為示範，開放他校觀摩；辦理相關研究人員訓練，以強化倫理審查機制、落實監督查核。

教育部也指出，已要求各大學於校內稽核、內部控制機制中納入倫理審查會相關查核項目，藉由內控制度的制度化設計，強化學校自律監督功能。

商品推薦