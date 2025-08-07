快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

台南少輔會召集少年製作甜點餅乾 暖心分享街頭無家者

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝

台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者；透過關懷無家者的親社會服務，學習同理與反思，進而擁抱希望、重拾信念，讓參與少年能在過程中深刻體會關懷他人所帶來的力量。

根據台南市少輔會統計，近期輔導的300餘名少年個案中，有高達86%在國中畢業後未能順利升學或完成高中（職）學業，多數人因家庭功能薄弱而難以建立自信、惶惶不可終日，甚而走向社會邊緣。

少輔會指出，刺青成為他們的保護色，讓他們在成長的過程中難以被旁人陪伴和理解，最終在標籤與異樣眼光中迷失方向，步上偏差甚至觸法的道路；這次藉由實際行動，讓少年展現自我價值，送出溫暖與祝福，點亮少年心靈。

輔導個案小宇（化名）指出，「如果時光可以倒轉，我希望家裡不再有爭吵，爸媽不要離婚。我也好希望在我第一次離家時，他們可以關心不知道怎麼表達好多情緒的我。」這段話，不僅是一個人的故事，更是許多輔導個案內心深處的縮影。

少輔會執行秘書冷澤泉表示，少年正處在一個自我認同與角色統整的關鍵階段，少輔會藉由高密度陪伴與關懷，以及設計參與式活動，協助輔導個案建立正向價值觀與興趣、培養良好品格，協助個案重返社會正軌，走出屬於自己的一片光明。

未來，少輔會將持續致力服務曝險及偏差行為少年，結合警政、社會工作、心理諮商與犯罪防治等專業資源，全力推動少年輔導工作，期能成為少年的堅強後盾。

台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者。記者袁志豪／翻攝

台南 少輔會

延伸閱讀

女性肺癌9成無吸菸史 實證不足難精準防治

雨後清理環境要注意！台中新增1類鼻疽確診

丹娜絲重創雲嘉南...危及保護個案 法務部長南下慰問送金

石棉瓦處理危機？苗栗銅鑼遭棄置一堆廢石棉瓦 警方查出屬個案

相關新聞

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

教育部政務次長葉丙成日前因洩漏性平案學生個資，成為首位被送入性平會的教育部次長，又葉隨即請假，至今已請假72天。立法院今...

彰師大諮輔系4師涉違反性平 教長鄭英耀：一定全面清查

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵害、性騷擾事件，教育部長鄭英耀今天表示，諮輔系有4名教師違反性平，「一定全...

警大校長黃明昭遭爆論文涉抄襲 警大回應：內容有獨創性

國家安全局副局長黃明昭接任中央警察大學校長不到一周，網路被爆碩士論文涉抄襲，指他十九年前論文與警政署花廿四萬元做的研究案...

留住偏鄉師 民團盼提高鐘點費、補助交通津貼

偏鄉教師留任不易，為台灣而教教育基金會（ＴＦＴ）執行長施惠文盼能提高鐘點、代課老師時薪待遇，並在交通津貼等方面給予相應的...

新北今辦首場國際量子科技展 3年投千萬推科普課程、培育師資

響應聯合國將2025年訂為「國際量子科學與技術年」，新北市教育局今明兩日舉辦首場專為高中職學生打造的「國際量子科技展」，...

台南少輔會召集少年製作甜點餅乾 暖心分享街頭無家者

台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者；透過關懷無家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。