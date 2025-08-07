台南少輔會召集少年製作甜點餅乾 暖心分享街頭無家者
台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者；透過關懷無家者的親社會服務，學習同理與反思，進而擁抱希望、重拾信念，讓參與少年能在過程中深刻體會關懷他人所帶來的力量。
根據台南市少輔會統計，近期輔導的300餘名少年個案中，有高達86%在國中畢業後未能順利升學或完成高中（職）學業，多數人因家庭功能薄弱而難以建立自信、惶惶不可終日，甚而走向社會邊緣。
少輔會指出，刺青成為他們的保護色，讓他們在成長的過程中難以被旁人陪伴和理解，最終在標籤與異樣眼光中迷失方向，步上偏差甚至觸法的道路；這次藉由實際行動，讓少年展現自我價值，送出溫暖與祝福，點亮少年心靈。
輔導個案小宇（化名）指出，「如果時光可以倒轉，我希望家裡不再有爭吵，爸媽不要離婚。我也好希望在我第一次離家時，他們可以關心不知道怎麼表達好多情緒的我。」這段話，不僅是一個人的故事，更是許多輔導個案內心深處的縮影。
少輔會執行秘書冷澤泉表示，少年正處在一個自我認同與角色統整的關鍵階段，少輔會藉由高密度陪伴與關懷，以及設計參與式活動，協助輔導個案建立正向價值觀與興趣、培養良好品格，協助個案重返社會正軌，走出屬於自己的一片光明。
未來，少輔會將持續致力服務曝險及偏差行為少年，結合警政、社會工作、心理諮商與犯罪防治等專業資源，全力推動少年輔導工作，期能成為少年的堅強後盾。
