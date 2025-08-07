快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鄭英耀說，教育部當然希望該案調查能進快出爐，但性平小組認為有其必要、需再求證，才因此延後調查時間。他隨即更表示，「這件事是我的痛」。記者潘俊宏／攝影
鄭英耀說，教育部當然希望該案調查能進快出爐，但性平小組認為有其必要、需再求證，才因此延後調查時間。他隨即更表示，「這件事是我的痛」。記者潘俊宏／攝影

教育部政務次長葉丙成日前因洩漏性平案學生個資，成為首位被送入性平會的教育部次長，又葉隨即請假，至今已請假72天。立法院今舉行教育文化委員會，立委怒轟教育部切勿「辦小不辦大」，部長鄭英耀則回應，是性平案調查小組認為有必要延後調查時間，更稱葉丙成涉入性平案，「這件事是我的痛」。

葉丙成今年4月在臉書、Threads社群平台發文，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，當事學生曾要求刪文，但他未於第一時間搭理，直至7名民進黨女立委發難，譴責教育部嚴重失職，要求教育部依法將葉丙成送交性平會調查，他才願意刪除爭議貼文。

民眾黨立委劉書彬質疑，葉丙成至今請假已逾70天，教育部調查遲遲未出爐，至今到底開過幾次調查會議？鄭英耀則說，教育部5月23日就已成立性平會並召開會議，「但我們都是迴避的」。

劉書彬說，教育部近日檢具的資料，葉丙成一案的調查將延至8月22日大罷免之前，引發外界揣測，且教育部一在延期是否是辦小不辦大？恐對基層教師士氣有很大的衝擊。

鄭英耀也說，「外面有許多揣測，這是不真實的。」教育部當然希望該案調查能進快出爐，但性平小組認為有其必要、需再求證，才因此延後調查時間。他隨即更表示，「這件事是我的痛」。

國民黨籍立委萬美玲則追問，鄭提到葉一案時甚至差點哽咽，並稱是心中的痛，「什麼痛要不要陳述一下？」鄭英耀說，他是教育背景出身，非常在意學生權益和受教權，也期待大學端要給予學生支持，但台灣是民主國家，必須依照法令行事、處理與調查，也有看到社會對該案的期待，「但我們太多不了解事件的過程」。造成社會不必要的緊張，才是難過的源頭。

萬美玲則說，「我無法感受你心痛的點」，但無論如何必須尊重調查，且調查要詳實、不拖沓，否則對教育和社會才是傷害。

國民黨立委葛如鈞也表示，葉丙成請假期間適逢常務次長朱俊彰尚未歸國上任，其間有32天教育部僅剩下張廖萬堅一名次長。現在是張廖萬堅、朱俊彰一同承擔，若鄭希望葉可銷假上班要明確表達，才能對政務的影響降至最低，否則是否1位政務次長就好？又性平案之後還有申訴期，若張廖萬堅屆時高升體育部，教育部是否有準備？

鄭英耀也說，教育部嘗試將影響降到最低，也嘗試不要讓單一次長工作過於繁重、讓部屬感到困擾。

教育部 葉丙成 鄭英耀

延伸閱讀

影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

彰師大諮輔系4師涉違反性平 教長鄭英耀：一定全面清查

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

陸籍人士搶我世大運賀電 教育部長鄭英耀痛斥：簡直是野蠻、土匪

相關新聞

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

教育部政務次長葉丙成日前因洩漏性平案學生個資，成為首位被送入性平會的教育部次長，又葉隨即請假，至今已請假72天。立法院今...

彰師大諮輔系4師涉違反性平 教長鄭英耀：一定全面清查

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵害、性騷擾事件，教育部長鄭英耀今天表示，諮輔系有4名教師違反性平，「一定全...

警大校長黃明昭遭爆論文涉抄襲 警大回應：內容有獨創性

國家安全局副局長黃明昭接任中央警察大學校長不到一周，網路被爆碩士論文涉抄襲，指他十九年前論文與警政署花廿四萬元做的研究案...

留住偏鄉師 民團盼提高鐘點費、補助交通津貼

偏鄉教師留任不易，為台灣而教教育基金會（ＴＦＴ）執行長施惠文盼能提高鐘點、代課老師時薪待遇，並在交通津貼等方面給予相應的...

新北今辦首場國際量子科技展 3年投千萬推科普課程、培育師資

響應聯合國將2025年訂為「國際量子科學與技術年」，新北市教育局今明兩日舉辦首場專為高中職學生打造的「國際量子科技展」，...

台南少輔會召集少年製作甜點餅乾 暖心分享街頭無家者

台南市少年輔導委員會暑假期間號召在輔少年，製作甜點與餅乾，撰寫祝福卡片，走上街頭，將善意傳遞給街頭的無家者；透過關懷無家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。