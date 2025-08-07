超暖！幼童手繪卡片感謝大台南公車駕駛、老師五星好評
台南市一名公車駕駛因貼心舉動獲得學童與師長一致讚譽。新南國小附設幼兒園近日安排校外教學，特別搭乘市區「0左路」公車作為交通工具，學童在搭乘過程中體驗公車禮儀與安全知識，並對駕駛吳晨恩親切應對與穩定駕駛留下深刻印象，老師與孩童事後親繪卡片致謝，並於網路留言給予五星好評。
園方老師指出，此次教學活動融入交通教育內容，從探路照片導覽、公車支付方式介紹，到乘車安全與禮儀學習，讓學童充滿期待。行程當日，吳姓駕駛體貼學童年幼，在上下車時主動協助並主動問候，開車過程中也細心確認每名幼童都坐穩或扶好，才緩慢啟動車輛，展現高度專業與關懷。
行程結束後老師更在google留下五星好評，指出「駕駛見孩子們是幼兒，特別將車身右傾、降低車體高度，方便上下車，還主動提醒下車站名，擔心老師忙碌忘記」，並感謝其「開車不疾不徐，細心周到」。師生最後齊聲向「吳哥哥」道謝，場面溫馨。
市府交通局長王銘德表示，市長黃偉哲高度重視長者、孩童與弱勢族群的交通權益，致力推動友善、無障礙的公共運輸環境，並強調「人本交通」的重要性。他指出，台南許多公車駕駛在繁忙勤務中仍展現熱忱，類似的溫馨故事不時透過民眾來函反映，反映出整體服務文化的提升。
公運處代理處長蔡世勛說，對於表現優良的駕駛，除會轉知業者嘉勉外，也將納入年度優良駕駛遴選名單；反之，若接獲負面反映，則要求業者查明處理，並加強駕駛訓練與服務管理。
蔡世勛呼籲，民眾若在搭乘公車過程中感受到良好服務，也可當面給予鼓勵，或透過官方管道表達肯定，共同為建立溫暖、安全的公共運輸環境努力。
