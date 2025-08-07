超暖！幼童手繪卡片感謝大台南公車駕駛、老師五星好評

台南市一名公車駕駛因貼心舉動獲得學童與師長一致讚譽。新南國小附設幼兒園近日安排校外教學，特別搭乘市區「0左路」公車作為交通工具，學童在搭乘過程中體驗公車禮儀與安全知識，並對駕駛吳晨恩親切應對與穩定駕駛留下深刻印象，老師與孩童事後親繪卡片致謝，並於網路留言給予五星好評。

園方老師指出，此次教學活動融入交通教育內容，從探路照片導覽、公車支付方式介紹，到乘車安全與禮儀學習，讓學童充滿期待。行程當日，吳姓駕駛體貼學童年幼，在上下車時主動協助並主動問候，開車過程中也細心確認每名幼童都坐穩或扶好，才緩慢啟動車輛，展現高度專業與關懷。

行程結束後老師更在google留下五星好評，指出「駕駛見孩子們是幼兒，特別將車身右傾、降低車體高度，方便上下車，還主動提醒下車站名，擔心老師忙碌忘記」，並感謝其「開車不疾不徐，細心周到」。師生最後齊聲向「吳哥哥」道謝，場面溫馨。

市府交通局長王銘德表示，市長黃偉哲高度重視長者、孩童與弱勢族群的交通權益，致力推動友善、無障礙的公共運輸環境，並強調「人本交通」的重要性。他指出，台南許多公車駕駛在繁忙勤務中仍展現熱忱，類似的溫馨故事不時透過民眾來函反映，反映出整體服務文化的提升。

公運處代理處長蔡世勛說，對於表現優良的駕駛，除會轉知業者嘉勉外，也將納入年度優良駕駛遴選名單；反之，若接獲負面反映，則要求業者查明處理，並加強駕駛訓練與服務管理。

蔡世勛呼籲，民眾若在搭乘公車過程中感受到良好服務，也可當面給予鼓勵，或透過官方管道表達肯定，共同為建立溫暖、安全的公共運輸環境努力。 新南國小附幼學童搭公車進行戶外教學感受大台南公車駕駛長的貼心照顧，特別寄送卡片致謝。圖／新南國小附幼提供 新南國小附幼學童搭公車進行戶外教學感受大台南公車駕駛長的貼心照顧，特別寄送卡片致謝。圖／新南國小附幼提供 新南國小附幼學童搭公車進行戶外教學感受大台南公車駕駛長的貼心照顧，特別寄送卡片致謝。圖／新南國小附幼提供 新南國小附幼學童搭公車進行戶外教學感受大台南公車駕駛長的貼心照顧，特別寄送卡片致謝。圖／新南國小附幼提供

