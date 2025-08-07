快訊

彰師大諮輔系4師涉違反性平 教長鄭英耀：一定全面清查

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天表示，諮輔系有4名教師違反性平，「一定全面清查」。圖／教育部提供
教育部長鄭英耀今天表示，諮輔系有4名教師違反性平，「一定全面清查」。圖／教育部提供

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授爆出多起性侵害、性騷擾事件，教育部長鄭英耀今天表示，諮輔系有4名教師違反性平，「一定全面清查。」學校已建立、申訴反應機制，教育部會全面清查了解。

一名畢業女學生控訴國立彰化師範大學一名張姓教授，2022年時於臉書邀約其線上一同觀看A片，張師案件依照性騷擾防治進行調查，並將結果送至彰化縣政府審議，認定性騷屬實依法開罰張姓教授3萬元，但張師仍於近期退休。又該案被揭露後，亦有其他受害者出面指控輔諮系還有3名教授涉嫌違反性平。

立法院今天舉行教育文化委員會，教育部長鄭英耀會前表示，違反性平法令規定的案件一定會依法究辦、一定會從嚴究責。再者，不只大學，中小學若有案例也會責成相關單位處理，並檢視相關法令、流程等是否還有精進之處。

鄭英耀也說，只要是受害者無論是否畢業，教育部都會於體制內給予輔導、支持，學生的權益不能受到傷害，都是教育部關注且在乎的。

另外，日前也有多的教育團體呼籲，認為針對張姓教師的裁罰太輕，且一個系居然有4名教授涉及違反性平案，應該接受全面徹查。鄭英耀也說，一個系有4名教師涉及違反性平，一定要全面清查，學校已建立、申訴反應機制，以及諮輔中心投訴管道，教育部會全面清查了解。

