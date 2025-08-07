警大校長黃明昭遭爆論文涉抄襲 警大回應：內容有獨創性

國家安全局副局長黃明昭接任中央警察大學校長不到一周，網路被爆碩士論文涉抄襲，指他十九年前論文與警政署花廿四萬元做的研究案重疊率逾四成；警大昨表示，論文研究對象等均具獨創性，與研究案不同。此案將循規定程序辦理，以維學術誠信。

臉書社群「靠北police」爆料，黃明昭碩士論文「街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究一以台北縣轄區為例」（二○○六），涉抄襲警政署花廿四萬做出來的研究案「街頭搶奪犯罪問題研究」（二○○四），研究主持人是黃明昭指導教授謝文彥。網友指兩篇論文有十四頁是連續複製貼上一字不改，丟ＡＩ比較文字重疊率百分之四十五點○七。

爆料並指，黃明昭研究文獻背景資料，如性別教育職業統計數據與描述段落等部分一字未改，只抽換數據；研究目的、名詞定義與理論架構使用一致，十四頁內容複製貼上，研究方法與章節安排相同，內文大量段落雷同，轉折詞、漏字甚至標點符號與語句完全相同，部分筆誤錯的一模一樣，連研究結論也抄。

警大表示，黃明昭二○○四年就讀警大犯罪防治研究所，撰寫碩士論文是以指導教授謝文彥主持的政府委託研究案為基礎，針對當年街頭搶奪案最嚴重的台北縣延伸研究；二者犯罪學理論基礎相同，但研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析，與結論建議深化分析，均具獨創性。

九○年初期街頭搶奪是盛行犯罪問題及重要研究議題，黃當時服務台北縣警察局刑事單位，具實務偵辦經驗，與授課老師討論後決定論文方向與題目，由指導教授提供研究資料，撰寫論文後並依指導教授意見修改文稿，且在參考文獻中列引研究報告。

校方表示，論文與研究報告採不同研究架構與方法，屬實證訪談、分析被害情境調查及刑案現場勘查資料等方式，且自行挑選十名研究對象進行深度訪談。「顯見街頭搶奪有犯罪成因本質共通性」，黃的論文仍有地域性獨特發現與建議，有其研究價值。

黃明昭擔任警政署長時，被批評大小專案不斷，基層反映制度問題視而不見，警界多為負面評價；他論文抄襲事件爭議已久，此時再被爆料，警界認為「針對性強」。

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