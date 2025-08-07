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偏鄉師難尋 立委籲在地師培

聯合報／ 記者李芯／台北報導
立法院教育及文化委員會6日舉辦偏遠地區學校教育發展條例修正草案公聽會。中央社
立法院教育及文化委員會6日舉辦偏遠地區學校教育發展條例修正草案公聽會。中央社

偏鄉教師難尋，立法院教育及文化委員會昨召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會，有教師指出，偏鄉師資須服務滿六年才能介聘，讓老師卻步，立委則認為，應讓更多無教師證的在地代理教師，能夠受訓、取得教師資格。

二○一五年，聯合報系願景工程連續推出多次「偏鄉教育」系列報導，促成二○一七年底「偏遠地區學校教育發展條例」專法三讀通過，並持續追蹤現況，點出偏鄉條例無法解決的師資穩定性、行政減量、教師待遇等問題，立院昨則召開修法公聽會。

台東縣寶桑國中老師辜鴻霖直指，目前偏鄉師資制度著重「留人」思維，必須在同一偏鄉學校連續服務六年以上，才能介聘到其他學校，且要任職滿八年，才能拿到久任獎金，看似鼓勵長期服務，老師可能因家庭、健康等因素，在不同偏鄉學校服務卻被當成年資中斷，讓人望之卻步。建議應累積計算偏遠學校服務總年資，另也應提供有條件提早介聘，並對於不可抗力因素給予合理彈性。

一滴優教育協會理事長蔡其曄則認為，「偏教條例」試圖透過六年服務限制穩定師資，但現實中，這樣的規定可能降低年輕教師的報考意願。很多教師因家庭、生活或是個人規畫，寧願在第二、三年選擇重考，導致流動率居高不下。

立委伍麗華表示，偏鄉主要師資來源仍是無證的代理教師，盼能透過修法，讓透過所有方式進用的代理教師，都可以獲得公費補助，參與師資職前教育課程，成為有證老師。立委柯志恩則提出設立「偏鄉教育證」制度，讓現職代理老師有不同管道成為正式老師。

教育部次長張廖萬堅表示，教育部也一直在研議如何更有效取得教師資格，將來會持續改善。八月中旬還有一場偏鄉教育會議，將討論條例執行面問題。

教育部 代理教師 偏鄉教育 偏鄉學校

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