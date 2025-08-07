留住偏鄉師 民團盼提高鐘點費、補助交通津貼
偏鄉教師留任不易，為台灣而教教育基金會（ＴＦＴ）執行長施惠文盼能提高鐘點、代課老師時薪待遇，並在交通津貼等方面給予相應的待遇保障。立委則認為，偏鄉不只老師，其他人員也難尋，呼籲也給予司機、廚工、護理師等人力久任獎金的鼓勵。
立法院教育及文化委員會昨召開偏鄉教育發展條例修法公聽會。萬豐國小代理校長曹峻昌指出，偏鄉老師無法穩定甄選、留任一直都是問題，其中一大原因在於薪資。現在搖飲料、送外送的薪水都可能超過代理老師，應鼓勵願意進入教育現場的老師，提高初任老師薪資。
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙強調，要留任偏鄉教師，提高待遇當然是首要之務，現行未具合格教師證的代理教師，學術研究費打八折，形同差別待遇。此外，代課教師鐘點費也應調高，提高留任意願。
全教總政策研究員陳佩瑩則提到偏鄉加給的問題，以她所在的嘉義縣為例，符合教育部規定的偏遠、特偏、極偏學校共有九十七所，但符合偏鄉加給所稱，服務地區至最近公車站步行路程在五公里以上的學校，僅有廿所，等同有八成學校雖屬偏遠地區，教師卻無法得到加給補貼。對此，她認為加給表已經不符現在社會期待，應讓老師的交通成本與風險，反映在每個月的薪資上。
教育部政次張廖萬堅表示，主管教師待遇的問題，其實是全國性軍公教人員的問題，站在教育單位的立場，當然認為應該要提高，其中，偏鄉老師在交通等因素也需有不同的待遇。
▪新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了
▪台北海洋科大傳教授霸凌特教生 校方：不預設結論、秉公處理
▪邀女學生線上看A片…彰師大教授性騷「只罰3萬」挨批 縣府回應了
▪今年沒考好…再拚一年換「校名榮譽感」值得嗎？專家這樣看
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高「這2科相反」
▪「選系不選校」v.s「選校不選系」哪個後悔比率高？比率超懸殊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言