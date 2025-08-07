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留住偏鄉師 民團盼提高鐘點費、補助交通津貼

聯合報／ 記者李芯／台北報導
偏鄉留才困難，TFT執行長施惠文呼籲提高鐘點與代課教師時薪，並提供交通津貼等保障。 圖／聯合報系資料照片
偏鄉留才困難，TFT執行長施惠文呼籲提高鐘點與代課教師時薪，並提供交通津貼等保障。 圖／聯合報系資料照片

偏鄉教師留任不易，為台灣而教教育基金會（ＴＦＴ）執行長施惠文盼能提高鐘點、代課老師時薪待遇，並在交通津貼等方面給予相應的待遇保障。立委則認為，偏鄉不只老師，其他人員也難尋，呼籲也給予司機、廚工、護理師等人力久任獎金的鼓勵。

立法院教育及文化委員會昨召開偏鄉教育發展條例修法公聽會。萬豐國小代理校長曹峻昌指出，偏鄉老師無法穩定甄選、留任一直都是問題，其中一大原因在於薪資。現在搖飲料、送外送的薪水都可能超過代理老師，應鼓勵願意進入教育現場的老師，提高初任老師薪資。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙強調，要留任偏鄉教師，提高待遇當然是首要之務，現行未具合格教師證的代理教師，學術研究費打八折，形同差別待遇。此外，代課教師鐘點費也應調高，提高留任意願。

全教總政策研究員陳佩瑩則提到偏鄉加給的問題，以她所在的嘉義縣為例，符合教育部規定的偏遠、特偏、極偏學校共有九十七所，但符合偏鄉加給所稱，服務地區至最近公車站步行路程在五公里以上的學校，僅有廿所，等同有八成學校雖屬偏遠地區，教師卻無法得到加給補貼。對此，她認為加給表已經不符現在社會期待，應讓老師的交通成本與風險，反映在每個月的薪資上。

教育部政次張廖萬堅表示，主管教師待遇的問題，其實是全國性軍公教人員的問題，站在教育單位的立場，當然認為應該要提高，其中，偏鄉老師在交通等因素也需有不同的待遇。

薪資 教育部 偏鄉教育 代理教師

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