新北今辦首場國際量子科技展 3年投千萬推科普課程、培育師資

響應聯合國將2025年訂為「國際量子科學與技術年」，新北市教育局今明兩日舉辦首場專為高中職學生打造的「國際量子科技展」，吸引北北基桃逾40所學校、650名學生參與。新北市教育局長張明文說，預計三年內投入千萬，規畫自國小至高中推動科普模組課程、培育100位量子素養教師，培育科技人才。

張明文說，適逢量子力學誕生100周年，量子科技已從理論邁入實際應用，這次展覽以互動與體驗為核心，搭配VR模擬與互動教具，讓學生從基礎概念學起，延伸至通訊、醫療及人工智慧。教育局預計三年內投入千萬，規畫自國小至高中推動科普模組課程，依學校特色發展科學研究、工程科技與商業創新應用，並串聯協會、大專院校及企業資源，建立完整人才培育體系。

張說，目標在2028年培育100位量子素養教師、舉辦100場量子課程活動，並促成100家產官學研機構合作。並與基隆、台北、桃園及新竹共享量子教育資源，為台灣科技人才培育奠定堅實基礎。

台大物理系教授傅昭銘說，量子科技正由基礎研究走向實務應用，新北推動量子素養教育，展現高度前瞻性。香港物理學會王欣教授強調，量子科技正在重塑全球運算與通訊方式，推動量子素養普及是未來社會的關鍵能力；產業代表台灣學聯董事長蔡振良則表示，新北辦理量子科技展，不僅讓青年學子親身體驗前沿技術，也能激發創新潛能與職涯視野。

國際量子科技展現場設置15個體驗學習攤位，內容涵蓋量子電腦、感測、離子阱等主題，現場不僅可實地操作來自香港、產業及各大學的量子教具與VR模擬設備，完成學習任務者還可獲得參與證明。樟樹國際實中資訊科學生楊詠晴說，原本對量子科技相當陌生，但透過講座與體驗課程，感覺像是打開了一扇通往未來的大門，對量子世界領域產生濃厚興趣。 新北市教育局舉辦首場專為高中職學生打造的「國際量子科技展」。圖／新北教育局提供 新北市教育局舉辦首場專為高中職學生打造的「國際量子科技展」。圖／新北教育局提供

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