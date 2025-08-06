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偏鄉教師留任不易 教學現場盼提高鐘點費、偏鄉待遇

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會。記者李芯／攝影

偏鄉教師留任不易，雖然已有偏鄉條例保障久任獎金等措施，欲加強任教誘因，但教學現場認為難實質起作用。對此，為台灣而教教育基金會（TFT）執行長施惠文盼能提高鐘點、代課老師時薪待遇，並在交通津貼等方面給予相應的待遇保障。立委則提到，偏鄉不只老師，其他人員也難尋，呼籲也給予司機、廚工、護理師等人力久任獎金的鼓勵。

立法院教育及文化委員會今日召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會，萬豐國小代理校長曹峻昌指出，偏鄉老師無法穩定甄選、留任一直都是問題，其中一個原因在於薪資。現在搖飲料、送外送的薪水都可能超過代理老師，應鼓勵願意進入教育現場的老師，提高初任老師薪資，以符合社會中產階級生活的水準。否則現在願意當老師的，一種是有熱情、願意投入教學現場的年輕人，另一種就是走投無路，大學畢業後被家人推著去考代理老師的人。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙強調，要留任偏鄉教師，提高待遇當然是首要之務，現行未具合格教師證的代理教師，學術研究費打八折，形同差別待遇。此外，代課教師鐘點費也應調高，提高留任意願。

施惠文亦指出，偏鄉學校在特定專長科目上，經常無法獨立聘任代課老師，原因在於鐘點、代課老師的時薪待遇，與其要付出的交通成本、時間成本根本不成比例。在學校長期招聘困難的情況下，針對特定專長的代課老師，希望能在鐘點費、交通津貼上給予相應的待遇保障，可以提高授課誘因。

偏鄉條例第21條規定，對於久任且表現優良的老師給予「久任獎金」，連續服務滿8年、11年各發放一次。對此，立委伍麗華提到，偏鄉學校人力尋找不易，希望能擴大適用現行「久任獎金」制度，不是只有老師，而是偏鄉教練、護理師、宿舍舍監、司機、廚工等等人力，都需要被鼓勵。

全教總政策研究員陳佩瑩則提到偏鄉加給的問題，以她所在的嘉義縣為例，符合教育部規定的偏遠、特偏、極偏學校共有97所，但符合偏鄉加給所稱，服務地區至最近公車站步行路程在5公里以上的學校，僅有20所，等同有八成學校雖屬偏遠地區，教師卻無法得到加給補貼。對此，她認為加給表已經不符現在社會期待，應讓老師的交通成本與風險，反映在每個月的薪資上。

薪資 偏鄉學校 代理教師

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