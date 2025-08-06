南市私幼一教保員不當管教 認定終身不適任並重罰60萬

今年4月間台南安平區某私立幼兒園被家長指控教保員對班上幼生集體不當管教，經南市教育局調查並經認定委員會決議，該名教保員的行為屬情節重大的連續性不當管教，認定終身不得擔任教保服務人員，同時登錄於全國不適任教育人員系統，並加處60萬元罰鍰；幼兒園部分，因未盡管理輔導，重罰負責人6萬元，且公告姓名及園所名稱，並將予以停招處分。

教育局表示，虐童零容忍是台南重大政策，今年4月，安平區這所私立幼兒園一名資深教保員，卻對班上多名幼兒有情節不一的不當管教行為，經依程序外聘學者專家組成調查小組調查後，綜合考量不當管教情節、次數、頻率及對幼兒傷害等情事後，認定為終身不得擔任教保服務人員並對行為人處以60萬元最高罰鍰。

針對幼兒園管理責任部分，調查發現，該教保員行為具長期性及慣性，顯見機構負責人及園長對園務有未善盡管理及督導責任，本案屬情節重大事件，因此也依南市裁罰基準併處負責人最高6萬元罰鍰，並公布負責人姓名及教保服務機構名稱，對該園也會祭出停招處分。

教育局強調，此案知悉後已在第一時間主動向警政單位告發，依法協助司法偵辦，並持續與受害幼兒家長保持聯繫、提供必要協助，全面守護幼兒園內每一位幼兒的安全與權益，絕不容幼兒園內有任何不當對待幼兒的傷害事件發生，否則絕對會給予最嚴厲的懲罰。

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