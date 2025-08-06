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新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中央警察大學新任校長黃明昭（右）被爆碩士論文抄襲。記者周嘉茹／翻攝
中央警察大學新任校長黃明昭（右）被爆碩士論文抄襲。記者周嘉茹／翻攝

內政部中央警察大學新任校長由原任國家安全局副局長黃明昭接任，沒想到新官上任還沒一周，近日卻爆出黃明昭的碩士論文涉嫌抄襲。對此警大回應，包括研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析，與結論建議深化分析，均具獨創性，與指導教授研究報告不同。

臉書社群「靠北police」昨有爆料指出，黃明昭的碩士論文「街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究一以台北縣轄區為例」（2004）涉嫌抄襲警政署花24萬做出來的研究案「街頭搶奪犯罪問題研究」（2006），研究案主持人還是黃明昭的指導教授謝明彥；兩篇論文相似度破表，有14頁是連續複製貼上一字不改，丟Al比較兩篇文字重疊率45.07％。

爆料再指，黃明昭的研究文獻背景資料，如性別教育職業統計數據與描述段落等部分一字未改，只抽換數據；研究目的、名詞定義與理論架構使用一致，14頁內容複製貼上，研究方法與章節安排相同，內文大量段落雷同，轉折詞、漏字甚至標點符號與語句完全相同，筆誤部分也錯的一模一樣，連研究結論也抄。

爆料者認為，黃明昭指導教授為謝文彥，研究主題、時程、數據皆相似，發表時間只差兩年，如果黃明昭的碩論真是延伸謝文彦的研究計畫，為什麼沒在正文中明確揭露關係？只在最後放在參考文獻，也沒在謝詞中提到老師提供資料？

對此警大回應，黃明昭2004年就讀警大犯罪防治研究所，撰寫其碩士論文「街頭搶奪犯罪者決意歷程之研究—以台北縣轄區為例」，是以指導教授謝文彥主持的政府委託研究案「街頭搶奪犯罪問題研究」為基礎，針對當年街頭搶奪案最嚴重的台北縣進行延伸性研究；二者犯罪學理論基礎相同，但研究對象、研究樣本、統計年度範圍、研究方法、訪談對象、訪談結果分析，與結論建議深化分析，均具獨創性，與指導教授研究報告不同。

警大強調，2000年初期「街頭搶奪」為當時社會盛行的犯罪問題及重要研究議題，論文作者當時服務於台北縣警察局刑事單位，對研究議題具有實務偵辦經驗，在進入犯罪防治研究所修課期間，本於學術研究回應犯罪實務的理念，與授課老師討論後，決定論文的方向與題目，由指導教授提供研究資料，包括犯罪理論與理論衍生之構念，與文獻回顧譬如街頭犯罪盛行率與可能成因，撰寫論文後並依據指導教授意見修改文稿，該論文有於參考文獻中列引研究報告。

經初步檢視，該論文採用與研究報告不同的研究架構與方法，採取實證訪談、分析被害情境調查及刑案現場勘查資料等方式，進行純質性的研究探討，且自行挑選10名研究對象進行深度訪談。由於街頭搶奪犯罪類型與成因，本有縣市地域差異的可能存在，其研究結果、發現及建議有相同結論，顯見街頭搶奪有犯罪成因本質共通性，但仍有地域性的獨特發現與建議，為該論文研究的價值所在。此外，警大訂有學術倫理相關調查與處理機制，此案將循規定程序辦理，以維學術誠信。

中央警察大學新任校長黃明昭被爆碩士論文抄襲。記者周嘉茹／翻攝
中央警察大學新任校長黃明昭被爆碩士論文抄襲。記者周嘉茹／翻攝

論文 警大 黃明昭

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