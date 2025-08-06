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無證代理師撐偏鄉教育 專家盼多元管道取得教師資格

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會，教育部次長張廖萬堅回應教師與專家學者。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今天召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會，教育部次長張廖萬堅回應教師與專家學者。記者李芯／攝影

偏鄉教師流動率高，讓在地無證代理老師成為偏鄉教育的重要支柱，立法院教育及文化委員會今日召開「偏遠地區學校教育發展條例修正草案」公聽會，多名教師與專家學者盼能完善培育在地偏鄉人才的管道，讓有熱情、願意留在偏鄉的老師，有更多管道取得正式教師資格。

屏東縣僑勇國小教師吳家儀2019年開始在偏鄉代理，為了取得教師資格，她讀完32學分研究所、寫碩士論文，並修習46個教育學分，還要到現場半年實習，直到今年6月才考取正式老師。她說，身為返鄉青年，從無證代理教師到當上正式老師，至少要花4年，期間還沒有工作收入，再加上研究所20萬元的學費，4年下來等同付出200萬元的機會成本。

立委伍麗華在擔任立委前在偏鄉擔任多年校長，她說，偏鄉主要師資來源仍是無證的代理教師，本次偏鄉條例修法盼能讓無證代理師受到好的培訓，成為有證老師。其中，偏鄉條例第8條規定，在偏鄉服務滿4學期、且是由「主管機關公開甄選」方式聘任的無證代理教師能公費進修，但伍麗華指出，現在符合條件的縣市只有澎湖，盼能透過修法，讓透過所有方式進用的代理教師，都可以獲得公費補助，參與師資職前教育課程。

一滴優教育協會理事長蔡其曄是金門子弟，他在求學過程中碰上非常多老師，因家庭、生活或是個人規畫，寧願在第2、3年選擇重考，也因此條例無法解決教師流動率居高不下的問題。他也認為，要解決偏遠地區學校的師資留任問題，就應培育在地的人才，因為在地教師除了更熟悉地方，更有來自在地社群的支持。

立委柯志恩指出，應考慮讓有熱情、留在偏鄉的老師，透過不同管道獲得正式資格。她還提出設立「偏鄉教育證」制度，讓現職代理老師有不同管道成為正式老師。

國教院研究元曾大千則說，讓偏鄉代理老師取得教師資格的理想模式，是嫁接目前的師培體系，修完學分就可以透過代理抵實習、取得教師證，而不是在有這麼多流浪教師的情況下，還要大開後門。降低偏鄉師資資格對教學現場是帶來傷害，當務之急是透過現有「專聘教師」制度，提供誘因，並提高老師工作條件，尤其要提供長聘制度，才是長久之計。

今年起教育部共將開設11個偏遠地區學士後教育學分班，協助偏鄉教師取得正式老師資格。教育部次長張廖萬堅表示，許多與會教師關注學士後偏鄉師培專班的內容，是否符合偏鄉老師的需要，未來希望能透過修法或附帶決議，讓專班更符合偏鄉老師的需要。另外，教育部也一直在研議如何更有效取得教師資格，將來會持續改善制度。

教育部 代理教師 偏鄉教育

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