文化部公布第16屆金漫獎入圍名單 黃健和獲特別貢獻獎

文化部今天揭曉第16屆金漫獎特別貢獻獎得主及其他獎項入圍名單，本屆總計224件作品報名參賽，歷經初審及複審後，特別貢獻獎由資深編輯黃健和獲得；其餘入圍作品共計24件，將於決審中選出「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」及「漫畫編輯獎」得獎者各1名，以及「年度漫畫獎」得獎者5名、「金漫大獎」得獎者1名，總獎金共275萬元。文化部表示，得獎名單預計於10月下旬的頒獎典禮現場公布，並於國家漫畫博物館東側園區同步辦理金漫獎入圍作品主題特展。

評審團表示，「特別貢獻獎」得主黃健和於80年代末起主編週刊《星期漫畫》，開啟台灣漫畫黃金年代，更率先帶領台灣漫畫進入歐美漫畫市場，讓台灣漫畫從本土走向世界，37年來貢獻卓著且功不可沒。

針對總體參賽趨勢，評審團認為，今年漫畫題材多元，包含社會寫實、本土地域文化、文學改編等，部分科幻題材也很亮眼，參賽者無論老將、新秀，每位都實力堅強，競爭極為激烈。「跨域應用獎」入圍中可以看到對於台漫的IP開發已日趨成熟，不僅從靜態的展覽，跨域到聽覺上的音樂創作，更從過去較常見的舞台與音樂劇形式，轉化為動畫MV與動畫影集，兼具娛樂性與藝術性。

此外， 「漫畫新人獎」入圍作品選題多元有創意，畫風成熟、筆觸大膽，關注末日、科幻等熱門話題，也不忘直指人心，不僅沒有新手的生澀，潛力與野心更不容小覷，同時展現了作品的藝術層次與商業價值。

文化部長李遠表示，作為文化部長，他一直希望能讓更多不同領域的創作者跨域合作。漫畫具備故事、美術及分鏡等元素，是相當具跨域創作可能性的文本之一。今年文化部特別將「動畫製作」獨立徵件，並鼓勵結合台灣漫畫、繪本、小說或IP創作改編，目前徵件結果出爐，有近半數獲補助作品都提出跨域創作的計畫，其中包含《幸福路上的小琪》、《勇者動畫系列第三季》、《尋能第4小隊》等都是漫畫改編的提案。

李遠鼓勵所有漫畫創作者繼續堅持創作，結合其他領域的創作者，一起走出一條不同於日、韓漫畫風格的道路，也承諾將投入更多資源協助創造更多跨域合作的機會。

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