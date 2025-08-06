女大生實驗中遭捏大腿 彰師大副教授判刑確定才遭解聘
彰化師範大學近期接連爆出性別爭議，除輔諮系多名教授涉案外，運動學系王姓副教授也被揭發對女學生伸手性騷，案發近3年後才曝光。該案經司法審理，王男被依性騷擾罪判刑5個月確定，校方則於半年後才決議解聘，處理時程引發爭議。
王姓副教授專長為運動醫學、運動傷害防護，2021年3月12日在校內時，因有廠商來指導運動科學儀器，且當時由他的1名女學生擔任受試者，王趁著對方坐在治療床上不及抗拒時，伸手捏女學生的大腿內側性騷，女學生害怕影響實習成績，直到課程結束成績出來，才鼓起勇氣向其他教授哭訴而曝光。
二審判決於去年確定，教育部也於去年12月27日將判決書轉送學校，彰師大今年1月召開性別平等教育委員會進行討論，並於7月8日才由教評會決議將該教師解聘，一年內不得聘任教師，校方7月23日將結果送交教育部審核，目前停聘中，但案件處理流程歷時將近半年，學校網站上甚至還可見王姓副教授114學年度第1學期課表，校方被批被動且處置速度過慢。
彰師大表示，案件爆發初期，校方並未接獲任何性平申訴，整起事件由司法機關介入調查，學校是在接獲教育部通知後，才得知判決結果，已依法啟動性平程序與教評會討論，後續也配合教育部審核停聘決議。
彰師大也指出，鼓勵學生若遇到性平事件，可透過校內性平機制申訴，不需等到司法程序完成，學校會主動啟動調查機制，即便當事人未正式申訴，若在社群或校園內有明確傳聞，學校也會主動立案並蒐集事證。
▪今年沒考好…再拚一年換「校名榮譽感」值得嗎？專家這樣看
▪黃國峰提前退休當禮儀師 「母校有難」今返建臺接教務主任
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高「這2科相反」
▪從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒「技職之光」
▪5科滿級分奪雙榜首！薇閣2人奪全國前四 分科測驗創佳績
▪「選系不選校」v.s「選校不選系」哪個後悔比率高？比率超懸殊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言