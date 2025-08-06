女大生實驗中遭捏大腿 彰師大副教授判刑確定才遭解聘

彰化師範大學近期接連爆出性別爭議，除輔諮系多名教授涉案外，運動學系王姓副教授也被揭發對女學生伸手性騷，案發近3年後才曝光。該案經司法審理，王男被依性騷擾罪判刑5個月確定，校方則於半年後才決議解聘，處理時程引發爭議。

王姓副教授專長為運動醫學、運動傷害防護，2021年3月12日在校內時，因有廠商來指導運動科學儀器，且當時由他的1名女學生擔任受試者，王趁著對方坐在治療床上不及抗拒時，伸手捏女學生的大腿內側性騷，女學生害怕影響實習成績，直到課程結束成績出來，才鼓起勇氣向其他教授哭訴而曝光。

二審判決於去年確定，教育部也於去年12月27日將判決書轉送學校，彰師大今年1月召開性別平等教育委員會進行討論，並於7月8日才由教評會決議將該教師解聘，一年內不得聘任教師，校方7月23日將結果送交教育部審核，目前停聘中，但案件處理流程歷時將近半年，學校網站上甚至還可見王姓副教授114學年度第1學期課表，校方被批被動且處置速度過慢。

彰師大表示，案件爆發初期，校方並未接獲任何性平申訴，整起事件由司法機關介入調查，學校是在接獲教育部通知後，才得知判決結果，已依法啟動性平程序與教評會討論，後續也配合教育部審核停聘決議。

彰師大也指出，鼓勵學生若遇到性平事件，可透過校內性平機制申訴，不需等到司法程序完成，學校會主動啟動調查機制，即便當事人未正式申訴，若在社群或校園內有明確傳聞，學校也會主動立案並蒐集事證。

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