彰師大「狼師」連環爆 前立委游毓蘭揭原因準備上陣屠狼
彰化師範大學近期驚爆4位教授涉及性平事件，前立委游毓蘭在臉書表示：看到彰師大爆出狼群醜聞，很震驚，也很難過。她認為，就是因為彰師大的性平扎實，被害人能夠勇於檢舉，學校也不姑息，才會爆出這些性平事件。游毓蘭還說：準備上陣屠狼。
游毓蘭曾擔任中央警察大學外事警察系主任、婦女救援基金會董事長，她在彰化師大連接爆出性平事件後，昨天在臉書表示看法，她說，25年前，她進入教育部性別平等委員會，為校園性別事件的防治建立制度，當時彰師大的郭麗安、陳金燕教授，就是她最尊敬的夥伴、師友，也很羨慕她們可以在同校中彼此砥勵、合作。
游毓蘭說，她總會想像，在她們的領航下，彰師大的性平應該會是最落實，而在彰師大受過教育的學生們，必能成為性平尖兵，在各地生根。不過，換個角度看，或許也是因為彰師大的性平扎實，被害人能夠勇於檢舉，學校也不姑息，才有這些性平事件，「登高必自卑，行遠必自邇，該是我重操舊業，投入反性別暴力的時候了」。
游毓蘭PO文獲得曾擔任彰師大副校長的郭麗安回應，郭麗安說：「還記得我們多年前被開除的狼師追殺的慘劇嗎」？游毓蘭回說：「是啊！所以不怕死的毓蘭準備上陣屠狼了」。
彰師大輔導與諮商系近期被爆有四位教授涉及性平事件，其中張姓教授遭一名10多年前指導的碩士班女生投訴，指他2022年10月間在臉書上邀她線上看A片，除索內褲，還問 「妳有沒有高潮？」上月退休的張姓教授被彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰3萬元，另有一名黃姓教授因性侵被解聘，還有2位王姓教授接受調查中。
彰化師大表示，針對兩位王姓教授，校方已召開性平會「校園性別事件處理小組」會議決議以檢舉案進入調查程序，近期將召開教評會討論是否暫時予以停聘接受調查，並依據性平法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。
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