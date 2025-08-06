台師大風波延燒／國科會體育血檢研究 97案待查

台師大女足抽血案鬧得沸沸揚揚，也引發外界對血液樣本研究的質疑。教育部常務次長朱俊彰昨報告跨部會討論的最新進度，他說明，教育部、衛福部接下來將按照五個查核項目，本周優先到台大、台師大、北市大等三所大專校院調查周台英、陳忠慶共十四個研究案是否有違失之處。

對於國科會先前表示，將查處體育學門一一一年到一一四年所有使用血液樣本的研究計畫，朱俊彰說，已盤點出相關計畫共九十七件，同樣也會做相關法令檢視與計畫審查。

台師大女足隊爆出，隊員受迫於教練，配合國科會實驗抽血多次，抽血者甚至未持有醫護執照，引發關注。根據教育部調查，女足隊前教練周台英、台師大教授陳忠慶共計有廿九個使用血液樣本的研究案，其中十四件已接獲民眾或學生陳情。

朱俊彰表示，接下來會優先到台大、台師大、北市大實地查核這十四件檢舉案，包括了解三所學校倫理審查委員會通過計畫時的審查機制，以及計畫後來有無變更，其變更是否經過審查，並檢視學校倫審會審查時有沒有追蹤了解研究者如何取得受試者同意，或是用不正當、強制、利誘手段來取得同意，以及血液採集的頻率、抽血量、抽血方式是否合規。

朱俊彰說，教育部也將了解，學校有何查核、追蹤管理機制，以及是否有確認研究者執行狀況，採集血液樣本的人員，是否與審查時所提出的相同，研究的受試者名單、參與方式以及費用流向等。

朱俊彰說明，將在本周分三天前往三所學校查核，並送交教育部、衛福部的倫理委員會討論，確認是否有違失、不合法之處。

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