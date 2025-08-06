108課綱觀察報告／怕老師酸…請身心假學生不到1成

高中職身心調適假於去年八月上路，不過根據學生團體EdYouth調查，發現僅百分之九點七的受訪學生請過身心調適假，限制請假天數、家長同意門檻以及教師同儕的態度，是學生申請的主要障礙。

教育部規定高中職學生，自一一三學年度起，每學期均有三天的身心調適假可供申請，每次請假應以半日或一日為單位，並應出具家長或實際照顧者同意證明。定期學業成績評量及學期補考期間，不適用身心調適假。

不過根據學生團體調查，發現政策上路前，逾五成高中職學生表達願意使用心理健康假，然而實際真的申請者，卻不到一成。

至於是否在請身心調適假的過程中，遇到什麼困難或阻礙？有學生指出，請假需要家長同意會讓人卻步，若學生心情不好的原因是家長，怎麼請假？也有學生家長認為「有病」的人才會請，擔心孩子留下請心理假的紀錄很丟臉。

調查報告更指出，有學生請身心假時，被校安人員先入為主認為「只是想請假」，還有老師會因請假而「酸人」。另有名學生都擔心請身心假就會被約談、去輔導室諮商。有學生直言「在限度內請假不應該被特別關心，我只是累了，不是放棄了」。

立委陳培瑜表示，學生最大的困境，就是在與家長、同儕、老師求救時，對方不一定能理解心理假的意義，因此要持續和社會溝通，倡導心理假的合理性。

對此，國教署高中組副組長陳婉琪表示，目前正在搜集意見，了解各校實施情況，等到暑假彙整完資料，會再做政策上的檢討。

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