108課綱觀察報告／上路6年 學生喊3困境

學生團體EdYouth昨發布第四年的「一○八課綱觀察報告」，提到AI教育資源不均、藝才教育被升學體制邊緣化、本土語言教材重複與課程缺乏實用性等三大困境待解，學習歷程也被扭曲，造成學生壓力，呼籲政府正視教育現場的真實困境。

一○八課綱上路已六個年頭，EdYouth每年都會在升學季發布課綱觀察報告，今年邁入第四年，總計蒐集超過千份來自高中生的問卷調查，撰寫並發布今年度一○八課綱觀察報告，昨還舉辦課綱論壇，不僅立委葛如鈞、陳培瑜、郭昱晴、范雲、張雅琳、劉書彬、陳菁徽都出席，教育部國教署、資科司等單位都派代表出席，國教盟、全教總等教育團體也到場關心。

根據學生團體調查顯示，學生對AI工具熱情高，普遍認為數位載具和教材可提升學習效率，但現有AI與資訊課程缺乏系統與連貫性，數位素養與AI倫理意識明顯不足。

因此，建議教育部短期制定明確AI素養教學指引及教師備課平台，中期聚焦縮減城鄉資源差距與推動跨領域課程，長期建立全國AI教育推進架構，確保資源公平與學生權益。

課綱觀察報告主筆之一、學生馮于倢提到，現行「特教法」與「藝教法」雙軌並存，實務上卻高度重疊，造成資源分配混亂與轉班標準不一，學生難以兼顧學科與術科，面臨升學與興趣雙重壓力，呼籲教育部釐清法源定位，引入多元鑑定機制，並建立彈性轉班與跨域課程支持系統。

針對外界長期關注的學習歷程檔案，報告也提到，現行制度仍未擺脫形式化問題。學生反映，為迎合升學而調整內容，扭曲制度原意，也對學生的真實探索造成壓力與誤導。

此外，為協助學生製作學習歷程檔案，教育部近年委託大學辦理「作伙學」計畫，並印製手冊給學生，協助了解課程學習成果的製作方向。不過課綱觀察報告主筆之一、學生陳胤嘉說，調查中，有收到「一本」手冊的學生只占六成，其中也只有六成翻閱過手冊，也就是說，只有三成六有收到、並翻閱手冊，在有使用過的學生中，僅有約四成表達有幫助，顯示該計畫淪為雞肋。

在本土語言部分，有近半學生認同本土語言重要，卻有四成以上表示因教材內容重複、背誦為主，師資不足嚴重影響學習動力。報告亦呼籲強化教材生活化設計、師資培訓及待遇。

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