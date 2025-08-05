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台師大女足抽血案 教育部說明5個查核項目

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
教育部常務次長朱俊彰說明國立台灣師範大學女足抽血案，教育部下午第三度召開跨部會專案小組會議討論情形，說明5個查核項目。記者蘇健忠／攝影
教育部常務次長朱俊彰說明國立台灣師範大學女足抽血案，教育部下午第三度召開跨部會專案小組會議討論情形，說明5個查核項目。記者蘇健忠／攝影

國立台灣師範大學近期發生女足抽血案，教育部下午第三度召開跨部會專案小組會議，會後常務次長朱俊彰說明最新處理進度。表示會優先到台師大、台北市立大學和國立台灣大學實地查核計畫主持人陳忠慶、教練周台英有關的14件檢舉案，血液樣本運用情形。

朱俊彰說明5個查核項目，第一，教育部將了解3所學校倫理審查委員會通過計畫時的審查機制，以及計畫後來有無變更。第二，教育部將檢視學校倫審會審查時有沒有追蹤了解研究者如何取得受試者同意，或是用不正當、強制、利誘手段來取得同意，以及血液採集的頻率、抽血量、抽血方式是否合規。

第三，教育部將了解，學校在通過研究案後，後續有何查核、追蹤管理機制，以及是否有確認研究者執行狀況。第四，教育部也會關注研究中負責採集血液樣本的人員，是否與審查時所提出的相同；第五，教育部亦將確認研究的受試者名單、參與方式以及費用流向。

朱俊彰表示查核結果會提到專案小組討論，討論完就會送給教育部、衛福部的倫理委員會，確認是否有違失、不合法之處，後續教育部再對研究者和學校進行裁罰。

倫理 抽血 教育部

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