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國際數學競賽星國登場 台灣隊奪36金52銀50銅

中央社／ 新加坡5日專電

中華國際數理文化教育協會今天指出，協會近日組隊參加在新加坡舉行的IMC國際數學競賽，台灣隊此次總計奪得36金、52銀、50銅、24優勝，以及兩座年級總冠軍，成果豐碩。

根據中華國際數理文化教育協會今天發布新聞稿，由協會理事長盧建民領軍，共162名學生組成的台灣代表隊，近日參加在新加坡舉行的第21屆IMC國際數學競賽（International Mathematics Contest 2025）。

競賽共有來自新加坡、中國、越南、菲律賓、緬甸、香港、馬來西亞、印度、印尼、泰國、澳洲、韓國、伊朗、斯里蘭卡、哈薩克、澳門及台灣等國家與地區的學生參與。

中華國際數理文化教育協會指出，就讀台南市億載國小五年級的嚴昱、新北市秀朗國小四年級的劉軒佑，分別榮獲五年級及四年級總冠軍，而本屆五個年級總冠軍中，台灣學生就摘下兩項。

協會表示，台灣隊此次總計奪得36金、52銀、50銅、24優勝，以及兩座年級總冠軍，代表台灣在數學教育向下扎根的成果豐碩。參賽學生年級從國小二年級至高中二年級，題型涵蓋邏輯思考、英文數理閱讀與靈活解題能力，全面考驗學生的綜合實力。

協會指出，頒獎典禮上來自新竹市的學生王婕羽以英文發表演說，介紹台灣、表現出文化自信與國際視野。台灣代表隊學生更準備融合文化與動感的舞蹈表演，贏得全場掌聲，成為活動亮點。

協會表示，IMC國際數學競賽自2005年創辦以來，至今已舉辦21屆。台灣自2009年起加入IMC國際數學聯盟，持續派隊參與，透過競賽培育學生邏輯思維、國際觀與問題解決能力。

新加坡 馬來西亞

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