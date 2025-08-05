彰師大爆性平事件 全教總籲教育部全面調查

彰化師範大學近期爆出多起性別事件爭議，涉及3名大學教授，對此，全教總今日發布新聞稿強調，任何形式之性別暴力均不可容忍，並質疑彰化縣政府裁罰並未考量教授的權力地位，也呼籲教育部啟動全面調查，釐清事件全貌。

彰師大捲入性平風波，張姓教授遭一名十多年前指導的碩士生投訴 ，指他在臉書上言語性騷；黃姓教授則因涉嫌對在校學生性侵，經性平會調查屬實，依教師法規定解聘並終身不得聘任；王姓教授遭多名校友及學生指控不當注視身體部位令其不適，校方已於8月解除其行政職務及性平會委員資格。

對此，全教總表示，關於彰化縣政府依「性騷擾防治法」裁罰張姓教授，顯未考量其權勢地位及行為影響的嚴重性。其與當事人的關係涉及心理師專業研習課程，應已涉對於因教育或訓練關係受指導之人，利用權勢或機會為性騷擾，依性騷擾防治法及裁罰基準，涉權勢關係之性騷擾應處6萬元以上罰鍰，本案裁罰金額偏低顯有違法理，呼籲彰化縣政府重新審議，依法裁處。

全教總也提到，教育部於7月23日核准張姓教授退休，決策過程過於倉促，令人質疑本案是否確實依「教師法」第28條考量其違法情節與退休申請。全教總指出，相同情節於中小學，核准規範程序與節奏不可能出現如此作為，教育部與大學不應便宜行事，呼籲教育部公開審核依據，說明是否充分考量張師行為對教育環境之負面影響，以維護法規公信力。

另外，近期媒體報導顯示，彰師大輔導與諮商系涉多起性平事件，恐非單一案例。全教總呼籲教育部啟動全面調查，釐清事件全貌，不因當事人已退休而停止調查，並要求彰師大積極配合，提供受害者支持與申訴管道，杜絕類似事件重演。

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