非單身、不出國…「1年空檔」怎規畫？網籲別瞎忙：不一定要學東西

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問Gap Year該怎麼規畫。圖／AI生成
網友詢問Gap Year該怎麼規畫。圖／AI生成

出社會後幾乎很少有機會可以休長假。一名網友表示自己正在一段沒有經濟壓力的空窗期，把該做的事都做完了開始感到無聊，便上網詢問如果有一年的Gap Year（空檔年、空白年）大家會做什麼？

一名27歲網友在Dcard發文表示，自己已有兩年工作經驗，目前迎來一段沒有經濟壓力的空檔，每個月扣掉基本開銷和吃飯後大約剩5千左右可以運用，自己過去4個月也過得很充實，找老師、朋友聚餐、考證照等。

但隨著考試結束，朋友平時也都要上班，原PO開始覺得白天很無聊，礙於健康因素不能出國，也不想讓伴侶擔心，面對剩下的6-8個月不知道該做什麼，便上網詢問意見。

網友們推薦可以培養興趣或語言能力，「會想培養興趣！學烹飪、編織、按摩、做手工皂、學瑜珈、報健身課程重訓、學衝浪、潛水」、「就國內短期旅遊、然後學想學的才藝」、「學其他語言」、「精進自己的興趣，之前大學畢業後休息兩年，第二年找到3D建模的興趣後，每天都在練習，時間過得飛快」。

也有人建議不一定非要學點什麼，去做之前沒時間做的事也很棒，「不能出國的話，會想做一些有工作時沒時間、沒力氣但想做的事，不一定要是學什麼的，比方說上班日去海邊或是咖啡廳一個人待一天那種」、「會自己去各處旅遊走走；去上一些一直都想去但一直覺得沒時間去的體驗課、唱歌班、油畫課什麼的；自己去看一些以前的電影、去參加一些展覽活動、市集、做做手工藝或種植小盆栽」。

語言 才藝 人生

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