為服務家長…宜蘭頭城鎮幼兒園被爆教師全年無休 公所：可再討論調整

宜蘭頭城鎮立幼兒園基於家長需求，把原本8月的延長收托改成納入學期制，並告知老師沒有寒暑假。全教總接獲投訴今天點名該園老師「全年無休」；頭城幼兒園回應，鄉鎮幼兒園跟一般公立學校附設幼兒園不一樣，本來就沒有寒暑假，若各方有不同意見，可再討論調整。

頭城鎮立幼兒園表示，很多上班族家長有收托需求，以前該園8月1日至8月15日實施學期外的延長收托，今年則是把這段時間納入教保服務期程的學期制，老師上班時間差不了多少，但是納入教保服務學期後，家長繳交費用比較少，這也是顧及家長的需要。

頭城鎮公所除了告知新報到的老師沒有寒暑假，同時請示教育部有關幼教老師的寒暑假權益問題。據了解，投訴者並非頭城鎮立幼兒園老師，是縣內其它鄉鎮幼兒園老師，且類似的幼教老師從8月1日上班也不只有頭城鎮公所。公所強調，若各方有不同意見，可以再做討論調整。

全教總上午召開記者會指出，園方送交國教署的教保時間涵蓋7月31日至隔年7月31日，教師「全年無休」工作。全教總幼委會主委楊逸飛說，教保服務準則第4條第1款雖允許地方依需求制定作息，但教師適用「教師法」，並未享有勞基法規定的特休制度，若園所訂出全年無休的教保服務時間，等於強迫教師無寒暑假。

全教總理事長侯俊良表示，現行制度下，教保員適用勞基法可享特休，幼教老師則無對應保障，一旦地方制定全年無休的園所行事曆，教師形同喪失任何休假權利，教育部與國教署應立即回應檢討，並盤點各地市立幼兒園是否存在類似情形，制定清楚的指導原則。

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