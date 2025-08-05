快訊

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

聽新聞
0:00 / 0:00

為服務家長…宜蘭頭城鎮幼兒園被爆教師全年無休 公所：可再討論調整

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全教總今召開記者會，點名宜蘭頭城鎮幼兒園要求教師在寒暑假必須到校，形同「全年無休」工作，侵害勞動權益；幼兒園回應，鄉鎮幼兒園跟一般公立學校附設幼兒園不一樣，本來就沒有寒暑假，這件事可以再討論調整。記者董俞佳／攝影
全教總今召開記者會，點名宜蘭頭城鎮幼兒園要求教師在寒暑假必須到校，形同「全年無休」工作，侵害勞動權益；幼兒園回應，鄉鎮幼兒園跟一般公立學校附設幼兒園不一樣，本來就沒有寒暑假，這件事可以再討論調整。記者董俞佳／攝影

宜蘭頭城鎮立幼兒園基於家長需求，把原本8月的延長收托改成納入學期制，並告知老師沒有寒暑假。全教總接獲投訴今天點名該園老師「全年無休」；頭城幼兒園回應，鄉鎮幼兒園跟一般公立學校附設幼兒園不一樣，本來就沒有寒暑假，若各方有不同意見，可再討論調整。

頭城鎮立幼兒園表示，很多上班族家長有收托需求，以前該園8月1日至8月15日實施學期外的延長收托，今年則是把這段時間納入教保服務期程的學期制，老師上班時間差不了多少，但是納入教保服務學期後，家長繳交費用比較少，這也是顧及家長的需要。

頭城鎮公所除了告知新報到的老師沒有寒暑假，同時請示教育部有關幼教老師的寒暑假權益問題。據了解，投訴者並非頭城鎮立幼兒園老師，是縣內其它鄉鎮幼兒園老師，且類似的幼教老師從8月1日上班也不只有頭城鎮公所。公所強調，若各方有不同意見，可以再做討論調整。

全教總上午召開記者會指出，園方送交國教署的教保時間涵蓋7月31日至隔年7月31日，教師「全年無休」工作。全教總幼委會主委楊逸飛說，教保服務準則第4條第1款雖允許地方依需求制定作息，但教師適用「教師法」，並未享有勞基法規定的特休制度，若園所訂出全年無休的教保服務時間，等於強迫教師無寒暑假。

全教總理事長侯俊良表示，現行制度下，教保員適用勞基法可享特休，幼教老師則無對應保障，一旦地方制定全年無休的園所行事曆，教師形同喪失任何休假權利，教育部與國教署應立即回應檢討，並盤點各地市立幼兒園是否存在類似情形，制定清楚的指導原則。

教師 幼兒園 全教總

延伸閱讀

宜蘭頭城鎮立幼兒園推「全年無休」 全教總曝教師寒暑假被迫出勤

823公投是否同意重啟核三？宜蘭選委會公告閱覽公投選舉人名冊

與民國同年生！宜蘭114歲最年長人瑞 今告別人生

宜蘭國際童玩節水池大便　網友批噁心沒素質

相關新聞

為服務家長…宜蘭頭城鎮幼兒園被爆教師全年無休 公所：可再討論調整

宜蘭頭城鎮立幼兒園基於家長需求，把原本8月的延長收托改成納入學期制，並告知老師沒有寒暑假。全教總接獲投訴今天點名該園老師...

非單身、不出國…「1年空檔」怎規畫？網籲別瞎忙：不一定要學東西

出社會後幾乎很少有機會可以休長假。一名網友表示自己正在一段沒有經濟壓力的空窗期，把該做的事都做完了開始感到無聊，便上網詢問如果有一年的Gap Year大家會做什麼？

學生不敢用身心調適假 調查曝主因、若與家長有關怎請假

高中職身心調適假於去年8月正式上路，學生團體EdYouth在今年的「108課綱觀察報告」中，亦調查學生使用情形，結果發現...

宜蘭頭城鎮立幼兒園推「全年無休」 全教總曝教師寒暑假被迫出勤

宜蘭縣頭城鎮立幼兒園自8月1日正式上路「全年無休」政策，雖名義上提供家長便利，實際卻引發基層教師強烈反彈。全教總今天召開...

學習歷程檔案造假連環爆 學團籲：應加強學倫教育

學生團體EdYouth連續4年發布「108課綱觀察報告」，今年搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，了解學生對教育體制的...

史學巨擘許倬雲 95歲在美辭世 畢生推廣漢學

台灣中研院院士、史學大師許倬雲8月3日於美國匹茲堡辭世，享耆壽95歲。各界獲悉，紛紛哀悼一代史學巨擘殞落，也感念其畢生對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。