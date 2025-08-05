桃園教師加班費政策細節未明 教團憂「看得到吃不到」

桃園市長張善政7月簽核同意教師加班費政策，使桃園成為繼台北、台中後全台第3個可支領加班費的直轄市，不過桃園市教育產業工會今開記者會，指具體實施細節仍不明確，憂恐「看得到吃不到」，要求市府盡速提出具體方案。教育局回應，今日將邀集學校代表及教團討論加班費支給原則，凝聚共識後會供各校遵循，盼提升基層教師權益。

桃教產理事長吳明玉表示，工會從2023年即在勞工政策諮詢會議提案，今年終於收到張善政同意加班費的消息，工會對此肯定，不過目前具體實施辦法仍付之闕如，像是預算多少、哪些教師可請領、是下學年度還是明年開始都還不清楚。

吳明玉表示，教師配合學校事務加班時，應可選擇請領加班費或補休，若加班經費用罄無法給付時，應給予「優惠倍率補休」，如高雄市教師加班可換1.5倍補休等較優補償，工會也建議參考台北、台中經驗，表列可請領加班費的項目，避免因主事者個人偏好導致部分教師無法支領加班費。

桃教產秘書長魏豫綾指出，對於新編加班費預算是否影響原有專案加班費編列，及現行課務排代機制等具體執行細節都有待釐清，盼教育局盡速回覆，不要讓市長美意成空，否則工會將申請仲裁。

教育局表示，2021年1月已函知市立高級中等以下學校，教師例假日或非上班時間出勤時，得於2年內擇期補休或補休課務派代等補償機制，目前市府已規畫在各校預算新增編列加班費，適用對象包含市立各級學校，先前也已邀集學校代表，以正面列舉方式擬定加班費支給草案，今日下午將召開研商會議，邀集學校代表及教師團體討論加班費支給原則，凝聚共識後提供各校遵循。

對於教團建議教師加班採優惠倍率時數補休，教育局指出，經請示後，教育部明確函覆，為避免教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致而失衡，應予以一致性規範，因此在中央未認同且無法源依據下，尚無法辦理。

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