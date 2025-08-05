快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園教師加班費政策細節未明 教團憂「看得到吃不到」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園成為全台第3個可支領加班費的直轄市，不過教團指具體實施細節仍不明確，憂恐「看得到吃不到」，要求市府盡速提出具體方案。圖／桃教產提供
桃園成為全台第3個可支領加班費的直轄市，不過教團指具體實施細節仍不明確，憂恐「看得到吃不到」，要求市府盡速提出具體方案。圖／桃教產提供

桃園市長張善政7月簽核同意教師加班費政策，使桃園成為繼台北、台中後全台第3個可支領加班費的直轄市，不過桃園市教育產業工會今開記者會，指具體實施細節仍不明確，憂恐「看得到吃不到」，要求市府盡速提出具體方案。教育局回應，今日將邀集學校代表及教團討論加班費支給原則，凝聚共識後會供各校遵循，盼提升基層教師權益。

桃教產理事長吳明玉表示，工會從2023年即在勞工政策諮詢會議提案，今年終於收到張善政同意加班費的消息，工會對此肯定，不過目前具體實施辦法仍付之闕如，像是預算多少、哪些教師可請領、是下學年度還是明年開始都還不清楚。

吳明玉表示，教師配合學校事務加班時，應可選擇請領加班費或補休，若加班經費用罄無法給付時，應給予「優惠倍率補休」，如高雄市教師加班可換1.5倍補休等較優補償，工會也建議參考台北、台中經驗，表列可請領加班費的項目，避免因主事者個人偏好導致部分教師無法支領加班費。

桃教產秘書長魏豫綾指出，對於新編加班費預算是否影響原有專案加班費編列，及現行課務排代機制等具體執行細節都有待釐清，盼教育局盡速回覆，不要讓市長美意成空，否則工會將申請仲裁。

教育局表示，2021年1月已函知市立高級中等以下學校，教師例假日或非上班時間出勤時，得於2年內擇期補休或補休課務派代等補償機制，目前市府已規畫在各校預算新增編列加班費，適用對象包含市立各級學校，先前也已邀集學校代表，以正面列舉方式擬定加班費支給草案，今日下午將召開研商會議，邀集學校代表及教師團體討論加班費支給原則，凝聚共識後提供各校遵循。

對於教團建議教師加班採優惠倍率時數補休，教育局指出，經請示後，教育部明確函覆，為避免教師與校內其他身分人員加班時數計算標準不一致而失衡，應予以一致性規範，因此在中央未認同且無法源依據下，尚無法辦理。

補休 教師 加班費

延伸閱讀

為明年地景藝術節做準備 張善政今起率團訪日取經

桃園市警察局長新官上任 張善政：持續提升治安成就與民眾滿意度

影／關稅20％…高於日韓 張善政：應繼續努力談判調降至15％

桃園菓林重劃區明通車 緊鄰2捷運及產專區…張善政「要發了」

相關新聞

宜蘭頭城鎮立幼兒園推「全年無休」 全教總曝教師寒暑假被迫出勤

宜蘭縣頭城鎮立幼兒園自8月1日正式上路「全年無休」政策，雖名義上提供家長便利，實際卻引發基層教師強烈反彈。全教總今天召開...

學生不敢用身心調適假 調查曝主因、若與家長有關怎請假

高中職身心調適假於去年8月正式上路，學生團體EdYouth在今年的「108課綱觀察報告」中，亦調查學生使用情形，結果發現...

學習歷程檔案造假連環爆 學團籲：應加強學倫教育

學生團體EdYouth連續4年發布「108課綱觀察報告」，今年搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，了解學生對教育體制的...

為服務家長…宜蘭頭城鎮幼兒園被爆教師全年無休 公所:可再討論調整

宜蘭頭城鎮立幼兒園基於家長需求，把原本8月的延長收托改成納入學期制，並告知老師沒有寒暑假。全教總接獲投訴今天點名該園老師...

桃園教師加班費政策細節未明 教團憂「看得到吃不到」

桃園市長張善政7月簽核同意教師加班費政策，使桃園成為繼台北、台中後全台第3個可支領加班費的直轄市，不過桃園市教育產業工會...

北市18名選手國際少年運動會拼奪牌 與各國好手互動合照展現運動外交

2025年國際少年運動會從8月3日至8日在愛沙尼亞塔林市舉辦，北市代表隊今年一共有18位選手參與4種項目，除了比賽焦點外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。