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學生不敢用身心調適假 調查曝主因、若與家長有關怎請假

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今年的108課綱觀察報告搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，在報告發布會上，學生團體邀請立委、教育部代表參與座談。記者李芯／攝影
今年的108課綱觀察報告搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，在報告發布會上，學生團體邀請立委、教育部代表參與座談。記者李芯／攝影

高中職身心調適假於去年8月正式上路，學生團體EdYouth在今年的「108課綱觀察報告」中，亦調查學生使用情形，結果發現只有9.7％受訪學生請過身心調適假，限制請假天數、家長同意門檻以及教師與同儕的態度，是學生申請的主要障礙。

今年的108課綱觀察報告搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，了解學生對教育體制的心聲。針對身心調適假的實施狀況，主筆學生之一李秉勳表示，在政策上路前，高中職學生有超過5成表達願意使用心理健康假，但根據調查，只有9.7％學生有請過身心調適假。

調查詢問學生，在請身心調適假的過程中，有遇到什麼困難或阻礙，有學生指出，請假需要家長同意會讓人卻步，尤其若學生心情不好的原因是家長，怎麼請？也有學生家長認為「有病」的人才會請，留下請心理假的紀錄很丟臉。

報告更指出，有學生請身心假時，被校安人員先入為主認為「只是想請假」，還有老師會因請假而「酸人」。另外，多名學生都擔心請身心假就會被約談、去輔導室諮商，有人直言「在限度內請假不應該被特別關心，我只是累了，不是放棄了」。

許多學生不願請身心調適假的原因與家長有關，對此，立委陳培瑜在座談中指出，學生最大的困境，就是在與家長、同儕、老師求救時，對方不一定能理解心理假的意義，因此要持續和社會溝通，倡導心理假的合理性。

報告也呼籲，鑑於未成年的特殊處境，未來教育部在推動身心調適假的同時，應針對高中以下學校學生考量多元可能性，同時促進家長參與學生輔導工作，並建立友善學生的社會環境。

溝通 108課綱 未成年 教育部

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