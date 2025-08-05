北市18名選手國際少年運動會拼奪牌 與各國好手互動合照展現運動外交

2025年國際少年運動會從8月3日至8日在愛沙尼亞塔林市舉辦，北市代表隊今年一共有18位選手參與4種項目，除了比賽焦點外，選手們在選手村互動也成為場外亮點，不少選手也趁此機會與來自世界各城市的選手交流，更拍起合照，也互相分享練習狀況互換聯繫方式，也意外成就一場「運動外交」。

大同高中國中部選手史敬豪分享，一入住選手就碰到同是跳遠項目比賽的選手，大家不但一起分享國家文化，還分享訓練及比賽影片，觀摩每個人細節並討論研究相互學習；去年拿到國際少年運動會200公尺仰式金牌的南門國中選手黃育騰也分享，與各國好手交流畫面與合照，並喊話要拿下個人項目與接力項目全數金牌。

除了交流分享外，選手們也積極備戰3對3籃球比賽選手張雨曈、劉閔臻、蔡宇妍、張紫彤把握賽前備戰時間，前往賽場進行戰術跑位及投籃練習，用最快速度適應場地維持投球手感；擊劍項目女子個人組選手張恩瑜也說，早上備戰訓練和其他選手交流評估自己實力跟狀態都具優勢，只要不讓緊張心情影響，獲勝機會很大，趁賽前調整好心態。

教育局表示，此次共有18位中學生選手參加田徑、游泳、擊劍及3對3籃球等4項運動競賽，日前已抵達愛沙尼亞塔林，選手們除了備戰訓練項目外，也與來自各國好互動結交更多國際好友，享受「運動外交」，也盼選手發揮實力，為自己與北市爭光。 2025年國際少年運動會從8月3日至8日在愛沙尼亞塔林市舉辦，北市代表隊今年一共有18位選手參與4種項目，目前正積極備戰。圖／北市教育局提供 2025年國際少年運動會從8月3日至8日在愛沙尼亞塔林市舉辦，北市代表隊今年一共有18位選手參與4種項目，目前正積極備戰。圖／北市教育局提供 2025年國際少年運動會從8月3日至8日在愛沙尼亞塔林市舉辦，北市代表隊今年一共有18位選手參與4種項目，目前正積極備戰。圖／北市教育局提供

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