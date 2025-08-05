宜蘭頭城鎮立幼兒園推「全年無休」 全教總曝教師寒暑假被迫出勤

宜蘭縣頭城鎮立幼兒園自8月1日正式上路「全年無休」政策，雖名義上提供家長便利，實際卻引發基層教師強烈反彈。全教總今天召開記者會表示，已有教師投訴園方要求寒暑假也必須正常到校，形同全年無休工作，嚴重侵害教師的勞動權益。

全教總今年7月接獲投訴，頭城鎮立幼兒園在教師報到時即明確告知「寒暑假期間必須出勤」，而非比照一般公立學校附設幼兒園依國小行事曆休假。更離譜的是，園方還強調其全年無休教保服務時段「已獲教育部國教署核可」，聲稱「並無違法」。

全教總理事長侯俊良表示，若國教署真曾核可此項安排，問題絕非單一個案，而是整體制度管理的嚴重疏失。所謂全年無休，不是孩子全年照顧，而是教師全年工作，這在強調勞動權的社會根本無法接受。

全教總幼委會主委楊逸飛說，「教保服務準則」第4條第1款雖允許地方依需求制定作息，但教師適用「教師法」，並未享有勞基法規定的特休制度。若園所訂出全年無休的教保服務時間，等於強迫教師無寒暑假。

楊逸飛說，園方送交國教署的教保時間表，確實涵蓋7月31日至隔年7月31日「全年無休」，在工會介入協調時，園方仍堅稱該計畫已經過核可。此舉不僅反映國教署對幼托整合後的管理不彰，更暴露出市立幼兒園在聘用教師後，缺乏對應法規保障與清楚指導原則。

楊逸飛表示，大班一師制度今年正式實施，但幼托整合已超過14年，國教署從未針對地方幼兒園教師適用法令與人事安排提供清楚規範，讓地方各自解讀，導致勞動權益完全真空。過往已有公務人員過勞死亡案例，如今卻仍有教師被迫全年無休，實在不可接受。

侯俊良表示，教師雖名義上有寒暑假，其實只是因應學期中無法休假而設計的彈性安排。現行制度下，教保員適用勞基法可享特休，教師則無對應保障，一旦地方制定全年無休的園所行事曆，教師形同喪失任何休假權利。

全教總呼籲，教育部與國教署應立即回應並檢討該案，並全面盤點各地市立幼兒園是否存在類似情形，盡速制定清晰指導原則。同時呼籲家長共同關心教師勞權，因為好的勞動條件、專業的教保人員，才是孩子獲得良好照顧的根本

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