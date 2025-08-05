學習歷程檔案造假連環爆 學團籲：應加強學倫教育

學生團體EdYouth連續4年發布「108課綱觀察報告」，今年搜集了1004份來自高中生的問卷樣本，了解學生對教育體制的心聲。對於近日發生的學習歷程檔案造假事件，報告提及應加強學術倫理教育，避免學生不當引用。另外，有超過9成學生會在學習時使用生成式AI工具，報告認為教師應鼓勵學生在學習歷程檔案中自主揭露AI工具使用情形。

EdYouth今年發布第4年的「108課綱觀察報告」，報告主筆學生之一陳胤嘉說，先前發生陽明交通大學醫學系撤銷正取生資格、台灣大學醫學系撤銷繁星錄取聲資格事件，應加強推動學術倫理教育。

報告進一步指出，建議各校教師於指導學生製作小論文、科展、書面報告、探究與實作成果等作品時，應注重學術倫理教育，如釐清「合理使用」、「引用」與「抄襲」差異，或是提供正確的標註引用格式、核實列舉參考文獻、使用論文比對系統等，避免學生作品不當引用，甚至誤以為改寫文本不算抄襲 。

根據報告，有94％的學生曾於學校課堂中使用ChatGPT或其他生成式AI工具進行學習活動。報告亦提醒，學生經常使用生成式AI工具整理、組織或潤飾學習歷程檔案內容，在學習歷程檔案造假事件頻傳的情況下，已有學校要求揭露AI工具使用情形。呼籲未來教師也應鼓勵學生自主揭露，以協助學生理解如何適當使用AI工具。

另外，為協助學生製作學習歷程檔案，教育部近年委託大學辦理「作伙學」計畫，並印製手冊給學生，協助了解課程學習成果的製作方向。對此，陳胤嘉說，調查中有收到「一本」手冊的學生只占6成，其中也只有6成翻閱過手冊，也就是說，只有3成6有收到、並翻閱手冊。因此，團隊認為應該減少紙本發放、加強電子版宣導，也應檢討手冊內容。

EdYouth指出，根據108課綱觀察報告，現行學習歷程檔案制度仍未擺脫形式化問題，有學生反映曾為迎合升學而調整內容，扭曲了制度原意，也對學生的真實探索造成壓力與誤導。「作伙學」計畫則淪為雞肋，在教育部「人手一本」的號召下，仍有約4成學生從來沒看過，有使用過的學生也僅有約4成表達有幫助。對此，呼籲應辦理規模更⼤的利害關係⼈座談，從根本解決資訊不對等的實際困境。

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