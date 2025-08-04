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115學年考試日期出爐！大考中心明起販售簡章 學測於1/17至19舉行

中央社／ 台北4日電
大考中心今天表示，115學年度考試簡章將於8月5日公告與發售，115學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，定於115年1月17日至19日舉行。示意圖。圖／AI生成
大考中心今天表示，115學年度考試簡章將於8月5日公告與發售，115學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，定於115年1月17日至19日舉行。示意圖。圖／AI生成

大考中心今天表示，115學年度考試簡章將於8月5日公告與發售，115學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，定於115年1月17日至19日舉行。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，115學年度考試簡章將於8月5日公告與發售，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗、分科測驗等3項考試的測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等，考生務必詳閱簡章，並於考試所定期間內完成報名或應考服務申請。

大考中心提到，115學年高中英語聽力測驗依例於學期中辦理，第1次考試於114年10月18日舉行，第2次考試於114年12月13日舉行，考生可自由選考，2次考試皆參加者，成績可擇優使用。

115學年學科能力測驗依例於農曆春節前辦理，分3天施測，定於115年1月17日至19日舉行，共6考科、7節次，考生可自由選考；115學年分科測驗依例於暑假辦理，分2天施測，定於115年7月11日、12日舉行，共8考科，考生可自由選考。

大考中心說明，115學年大考試務將增列相片或數位相片檔的規格說明；同時優化身心障礙及重大傷病考生應考服務，例如補充說明一般項目、輔具項目及特殊項目於系統申請的路徑、明列各項考試延長時間原則等；成績複查申請費用調整為每節次作業費50元，每生郵寄作業費35元。

大考中心提醒，115學年考試簡章附錄將新增「禁止攜帶入座具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之常見樣例」、「常見不可使用之直尺樣例」；違規處理辦法也將微調，請考生考前務必詳讀簡章內第3部分試場規則及違規處理辦法，以免因違規被扣減成績。

紙本版考試簡章發售日期為114年8月5日至115年7月12日，學校、補習班集體網路訂購截止日為114年10月18日，每本60元；網路版考試簡章於114年8月5日公告於大考中心網站簡章專區，供考生查覽、列印或下載。

學測 會考 分科測驗 大考中心

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