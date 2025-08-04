教育部推第七節活動課引反彈 新北教育局澄清：非強制

教育部建議國中小第七節課安排體育、藝術、生活等活動課程，引發基層教師反彈。新北市多位議員質疑政策脫離現實、加重學校壓力，呼籲市府撤回公文、中央停用獎金施壓。對此，新北市教育局強調，市府立場也是為「鼓勵」性質，並非強制執行，市府僅依規定轉知教育部公文，未列入考核或績效項目，呼籲外界勿過度解讀。

教育部今年4月發文給地方，建議中小學第七節課可安排活動性質課程，包含體育、綜合活動、藝術與生活等，引發基層教師與教育團體反彈。有教師指出，當前師資嚴重不足，課表排不出來，政策若未考量現場困境，恐淪為「紙上談兵」。

新北市議員黃淑君呼籲市府立即撤回具強制性的第七節活動課函文，回歸教育部原始「鼓勵、無強制力」立場。她質疑，中央以績效獎金作為推動誘因，實為「看似自願、實則強迫」，不僅扭曲政策初衷，更讓基層教職員喘不過氣，應先補足師資、減輕行政負擔，而非畫夢想、壓基層。

議員曾煥嘉也指出，第七節安排活動課的想法或許出於良善，但政策推動應更貼近現場。他提醒，多數學生與家長的作息早已固定，若未充分評估就強推新制，不僅排擠課後輔導，也恐影響家長接送與時間安排，影響層面廣泛，「應多聽聽第一線意見，而非單向決策」。

對此，新北市教育局表示，早在4月15日即已向教育部國教署反映執行困難，並建議中央提供更具彈性的調整方向。7月9日接獲國教署函示後，市府於7月28日轉知最終內容，並強調該政策為「鼓勵」性質，學校可依課程安排、師資配置與學生需求彈性調整，絕非強制。

教育局補充，課表上傳及獎勵金制度皆為教育部設計，新北市無權更動或設定標準，已就基層壓力再次向中央反映。市府將持續秉持尊重學校專業、支持創新教學、反映現場困境的原則推動教育政策，盼中央與地方共同落實學生學習與校園發展目標。

新北教師工會理事長林松宏說，課表需考量特教學生權益、排出不同領域老師研習時間、錯開不同行政業務研習時間等，同時也會看各領域學習均衡，比如某些需連上2節，有些課要隔一天再排課等限制，每次排課都要排3天，再經過教學組長、教務處、授課班級老師多方調整後，才會定案。教育部若強硬執行第7節課全面安排活動課，不僅課表失去彈性，空間恐怕也不足以容納所有學生活動。

「雖然教育部稱是鼓勵性質，但行政單位看到公文仍有執行壓力。」林松宏直言，他建議應取消，若家長、學生認為課表失衡可以跟行政團隊反應、個別微調，而不是透過行政端統一規定，呼籲行政端應到第一線看看實際情況，別過度指導。

北市教育局表示，4月底及5月初接獲教育部公文，考量排課及配課為學校權責，尊重學校的專業自主，鼓勵並協助學校提供必要的資源與支持，規畫符合學生學習需求的課程，目前尚無接到相關陳情案。

有北市資深老師指出，最後一節課排活動課程確實沒什麼不好，排課邏輯上第四節、下午第一節前後，可能會避免排體育課等動態課程，其他就是看學校規畫。

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