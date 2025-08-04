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教部推師培雙軌補助計畫 35案總計補助525萬

中央社／ 台北4日電
教育部於113年啟動師培大學領域教材教法人才培育計畫的轉型，114年起擴大補助。本報資料照片
教育部於113年啟動師培大學領域教材教法人才培育計畫的轉型，114年起擴大補助。本報資料照片

教育部於113年啟動師培大學領域教材教法人才培育計畫的轉型，114年起擴大補助，新增技高群科領域，並開放中小學教師參與，共35件申請案通過審查，總補助約525萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，「師培大學領域教材教法人才培育計畫」包含補助「領域教材教法臨床教學實踐研究計畫」和獎勵「領域教材教法研究學術論文獎勵」等2類子計畫。

今年2類子計畫共有80件申請案，35件通過審查，通過率約4成，第1類臨床教學實踐研究計畫補助經費單案最高新台幣23萬元，第2類論文獎勵單案最高5萬元，2類子計畫總計補助約525萬元。

教育部表示，今年擴大補助範圍，除了新增技高群科領域，也開放中小學教師參與，例如技高群科領域獲獎人、中興大學教授陳姿伶提出的研究計畫，運用「反向師徒學習社群」，藉由教學社群共備、共學，讓教師與師資生轉換角色、互為師徒，來發展農業群師資生的教學知識。

另外，今年申請者也結合AI、SEL（社會情緒學習）等新興議題，例如淡江大學助理教授陳淑玲以AI導入中學國文科教學設計，產出教學模組優化教學設計；暨南國際大學副教授謝淑敏將社會情緒學習融入中學綜合活動教材教法課程，引導師資生將SEL融入綜合活動領域課程等。

今年還有4名學者表現卓越，同時獲得兩類獎項，包括台灣師範大學教授張玉山、助理教授洪麗卿，暨南國際大學副教授謝淑敏、屏東大學副教授謝妃涵，在領域教材教法研究與教學實踐創新上展現深厚功力，打造兼具理論深度與實務價值的教學模式，為師資培育注入嶄新能量。

教育部表示，為深化並擴大補助師培大學於各領域教材教法臨床教學實踐的研究成效，今年起將結合「師資培育國際學術研討會」，邀請前一年度獲補助的研究計畫及獲獎論文進行成果發表，以擴大教材教法計畫的研究成果分享與交流機會。

論文 教師 教育部

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