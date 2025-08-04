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北市爆學童個資非法兜售…大寶個資在列？蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席「青銀安居」政策記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席「青銀安居」政策記者會。記者林麗玉／攝影

北市蔣萬安兒子個資疑遭非法販售。有媒體報導，一名邱姓男子被控長期販賣國中小學童資料給補教業者，其中包含蔣萬安兒子母校。蔣今天上午出席青銀安居記者會前，媒體問及此事，蔣萬安僅謝謝，沒有進一步回應。

鏡新聞報導，北市再爆有學童個資遭非法兜售給補教業者，其中就包含蔣萬安兒子的母校，個資清單列出學生的生日、地址、電話等資訊。

蔣萬安今天被問及此事，沒有正面回應，北市教育局則表示，若查證屬實，將依法嚴懲。

北市 個資 蔣萬安 教育局

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