北市爆學童個資非法兜售…大寶個資在列？蔣萬安回應了

108課綱上路後被拿掉的「數學乙」考科，今年大學分科測驗首次回鍋，選考數乙考生只占四成，由於題目偏易，數學程度中上的學生，有機會錄取不錯志願。學界指出，如果考數乙有助於填上更好的校系，明年選考可能會有變數。過往高中教師擔心，理組數甲考生跨考「輾壓」會再度重演？

2025-08-04 07:30