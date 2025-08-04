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聯經邀7譯者 再現「追憶似水年華」

聯合報／ 本報訊
「追憶似水年華」邀三頁文・顏伯駿設計團隊操刀設計，展現極致美學。圖／聯經出版提供
「追憶似水年華」邀三頁文・顏伯駿設計團隊操刀設計，展現極致美學。圖／聯經出版提供

「追憶似水年華」(À la recherche du temps perdu)是法國作家馬塞爾‧普魯斯特的作品，被譽為廿世紀最偉大的小說之一。聯經出版邀台灣七位頂尖法語譯者，首次以繁體中文直譯讓經典再現，即日起開放預購，全套鉅著將於今年十月正式上市。

這部描繪十九世紀末巴黎上流社會的鉅作，也是一封寫給時間與記憶的情書。普魯斯特以意識流技法與細膩筆觸，記錄童年的回憶、愛戀的焦灼、失落的痛感，讓無數讀者在字裡行間看見自己的人生剪影。

「台灣法語譯者協會」前理事長吳坤墉統籌企畫，邀集七位台灣頂尖的法語譯者：邱瑞鑾、陳文瑤、許雅雯、石武耕、陳郁雯、馬向陽、林德祐，各自翻譯一冊。

吳坤墉表示：「翻譯普魯斯特，是一份想要挑戰的、有意義的工作。因為對每位法語譯者來說，『追憶似水年華』都是象徵性的里程碑。」「追憶似水年華」翻譯的阻礙，不僅在於長度，而是普魯斯特文字公認的難。

「追憶似水年華」全新中文譯本即日起開放預購，全套鉅著將於今年十月正式上市。

聯經特邀三頁文．顏伯駿團隊操刀設計裝幀，此外，套書收錄一冊補充注釋本，從音樂等五大面向切入，合計約五百則延伸註解，深入理解普魯斯特筆下法國黃金年代的文化肌理。

現在訂購享有早鳥優惠，並推出「電子書＋紙本書」合購特惠，購書網站：https://linkingthink.com/TempsR

法國 聯經出版 文學翻譯類

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