資訊奧林匹亞競賽傳捷報 我國選手奪1金、2銀好成績

我國參加由玻利維亞主辦2025年第37屆國際資訊奧林匹亞競賽，當地時間2日傳來捷報，在86個國家、330名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生總計獲得1金、2銀佳績。

我國本屆資奧代表隊1位金牌獲獎者為國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生廖衡（個人排名第28名）；2位銀牌獲獎者為台北市立建國高級中學學生顏子喬（個人排名第46名）及同樣來自新竹實中的學生尉崴（個人排名第48名）。

廖衡表示，自己是在高一下學期為了準備APCS檢定開始學習C++、演算法及資料結構，在其中發現樂趣後，持續深入學習並參加各項比賽，在高三成功進入第二階段選訓營，並拿下好成績。尉崴則是在國中時就參加程式課程，愛上競賽城市，雖然高一高二都有進入選訓營，卻未能取得第二階段資格。他不放棄、持續磨練心態與增強實力，最終成為國手，獲得銀牌。

國教署說，我國代表隊由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊負責培訓，全國372所學校、共2341名學生符合初選資格，以初選、複選、決選三階段方式選出4名學生代表參賽，並由國立台灣師範大學教授李忠謀、國立陽明交通大學教授蔡錫鈞分別擔任領隊及副領隊，國立暨南國際大學副教授黃光璿、國立台灣大學助理教授黃上恩及國立台灣師範大學副系統分析師李良谷隨隊了解競賽系統並協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

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