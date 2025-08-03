國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉 台生獲1金2銀
2025年第37屆國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生總計獲得1金2銀，團體國際排名第37；個人部分，以新竹實驗高中學生廖衡排名第28，表現最佳。
教育部今天發布新聞稿指出，第37屆國際資訊奧林匹亞競賽由玻利維亞主辦，台灣代表隊由國內大學10多名教授、學者組成團隊負責培訓，從全國372校、2341名學生中，以初選、複選、決選3階段方式選出4名學生代表參賽。
根據教育部資料顯示，國際資訊奧林匹亞競賽於玻利維亞當地時間8月2日揭曉，代表台灣參賽的4名學生總計獲得1金2銀，團體國際排名第37，比去年（36名）略退步；個人部分，以新竹科學園區實驗高中學生廖衡排名第28，表現最佳。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲競賽金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
【文教熱話題】
▪114分科測驗成績今日公布 五標、級分人數累計表這裡查
▪分發入學補教估台大醫門檻5科288級分 首加考數乙一類組落點難估
▪114分科測驗成績公告 數甲、物理頂標近3年最高
▪台師大最終校級教評會過關 周台英解聘、且4年不得聘任為師
▪大考中心認命題「不夠周延」分科測驗歷史科第14題全面送分
▪分科測驗違規審議 考生答案正確「畫笑臉、寫辛苦了」違規慘遭扣分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言