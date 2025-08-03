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國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉 台生獲1金2銀

中央社／ 台北3日電

2025年第37屆國際資訊奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生總計獲得1金2銀，團體國際排名第37；個人部分，以新竹實驗高中學生廖衡排名第28，表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，第37屆國際資訊奧林匹亞競賽由玻利維亞主辦，台灣代表隊由國內大學10多名教授、學者組成團隊負責培訓，從全國372校、2341名學生中，以初選、複選、決選3階段方式選出4名學生代表參賽。

根據教育部資料顯示，國際資訊奧林匹亞競賽於玻利維亞當地時間8月2日揭曉，代表台灣參賽的4名學生總計獲得1金2銀，團體國際排名第37，比去年（36名）略退步；個人部分，以新竹科學園區實驗高中學生廖衡排名第28，表現最佳。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲競賽金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

新竹 教育部 奧林匹亞

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