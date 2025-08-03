汐止少福營隊21人遊北海岸 認識自己和社區
新北市汐止少年福利服務中心舉辦「浪行尋岸 x 野汐玩家」營隊，讓來自弱勢家庭的21名國、高中生走訪北海岸，結合五感探索與社區行動設計，發揮行動力完成社區挑戰任務。中心今天表示，營隊可貴之處，是由社工輔導少年完成提案，爭取市府補助執行。
汐止少福中心由中華民國更生少年關懷協會負責營運，中心表示，社會對於弱勢少年的印象易衍生出兩種極端認知，分別是慈善式的憐憫與保護，以及建立高牆，隔絕與少年的接觸。
弱勢家庭較無付費讓少年參加暑期營隊能力，中心因此籌辦營隊，除了讓這群少年也能參加暑期營隊，更要協助他們從中培養更多生活能力，以及關懷社區的心思。
更生少年關懷協會社工督導黃子萍說，營隊從半年前開始籌備，少年總召「祐子」帶頭規畫。他從一開始不知道要住哪裡，到最後設計出3天的活動內容，過程中學會經費運用、安排住宿、餐食、教練與交通等細節，最後還負責向新北市社會局及評審委員簡報，如願爭取到預算補助成行。
「浪行尋岸 x 野汐玩家」營隊7月31日至8月2日舉辦，為期3天，中心在活動圓滿結束後，今天向外界說明成果。
營隊的第1天，少年們前往石門老梅社區，參與烘焙與蝶古巴特手提袋製作，下午則學習社區定向遊戲設計，熟悉老梅社區環境，並投入淨灘行動。營隊學員透過學習社區定向 App，各小隊分別設計專屬定向挑戰任務，隔天到金山社區實地執行，走訪社區，認識社區。
祐子說，讓他印象深刻的是怎麼設計活動內容，讓學員留下有趣的記憶並有於成長。最後一天大家創作鹽瓶過程中，每個人都要說出這3天中印象最深刻的人、事、物與感受，再將象徵記憶的鹽與沙裝入瓶中，封存這段屬於自己的旅程。
最後一天也安排 SUP 立式划槳體驗，讓青少年在海面上學習穩定、合作與勇氣，透過身體的參與練習面對不確定與挑戰。從感官的打開到行動的實踐，這場營隊成為少年們內在與外在歷程的交會點，也為他們的成長留下深刻印記。
少福中心表示，籌辦主題式活動聚焦兩大核心目標，包括協助少年提升適應力，讓他們在陌生環境中執行任務挑戰，練習解決問題與情緒調節，強化面對困難的彈性與自我效能。同時學習社會關懷與社區參與，引導青少年從觀察社區到規畫回饋，建立對居住環境的認同感，實踐服務學習精神。
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