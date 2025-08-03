高中以下原民實驗教育學校成長迅速 8年增逾5倍

教育部與原民會積極推展原住民族實驗教育，根據教育部最新統計，高中以下原住民族實驗學校由105學年7所逐年增至113學年44所，8年間增加逾5倍。

教育部近日公布113學年原住民族教育概況統計，113學年各級學校原住民學生總數為14.6萬人，比112學年增加6514人，5年間增加逾8000人（約5.8%）；113學年各級學校原民生占全國學生的3.7%，占比較112學年（3.4%）略提升，各教育階段的原民生占比皆有微幅增加。

關於113學年原住民學生的縣市分布，以桃園市2.2萬人（15%）最多，其次為新北市1.7萬人（11.4%）、花蓮縣1.6萬人（11.3%）；觀察原住民學生占各縣市學生的比率，以台東縣占40%最高，其次為花蓮縣30.9%、屏東縣10.8%。

教育部統計顯示，113學年國中小原住民學生數計7.3 萬人，比112學年增加4422人，隨著都會區原住民族人口增長，就讀非原住民族地區的國中小人數達4.9萬人，比率由108學年的63.2%增至113學年的67.4%。

在休退學部分，112學年原住民大專校院學生休、退學人數分別為3316人、3530人，前3大休學原因為「工作」（26.2%）、「就讀學校/科系不符期待」（14.8%）、「經濟困難」（8.7%）；退學原因以「休學逾期未復學」占32.9%最多，其次為「逾期未註冊」占26.3%，「就讀學校/科系不符期待」占21%。

教育部與原住民族委員會共同推展原住民族實驗教育，高中以下原住民族實驗學校由105學年7所逐年增至113學年44所，113學年有2570名 學生參與原住民族實驗教育，其中2381名學生具原住民身分；高中以下原住民族實驗教育班由111學年16所、47班增為113學年16所、52班。

教育部表示，配合非原住民族地區的原住民族教育需求，教育部推動「都會區原住民族文化特色課程」計畫，增加都會區原住民學生學習部落文化的機會；教育部也持續透過升學外加名額保障、學雜費減免、獎助學金提供等措施，為原民生建構安心學習的環境。

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